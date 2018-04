Gli studenti del Liceo Alfano I raccontano l’incontro con le popolazioni terremotate di Cascia.

Il 14/04/2018 le classi VC indirizzo scienze umane, VA indirizzo linguistico e IVC indirizzo linguistico del liceo “Alfano I” di Salerno, hanno partecipato ad una manifestazione della “Misericordia” di Cascia per incontrare le popolazione colpite dal terremoto dello scorso anno.

Durante la giornata hanno potuto svolgere diverse attività di volontariato, a sostegno della volontà di tutti i presenti di trascorrere un evento all’insegna della solidarietà e del benessere collettivo.

Gli studenti hanno collaborato nello svolgimento di diverse mansioni, si sono sentiti parte integrante di una realtà coesa e sana.

Successivamente hanno potuto ammirare l’arte che circonda la splendida cittadina umbra e la caratterizza nella sua bellezza storica e spirituale.

Attraverso un’esposizione attenta e dettagliata documentata dai maggiori esponenti religiosi del luogo, i ragazzi hanno così conosciuto i principali eventi e valori che hanno caratterizzato,in modo particolare, la vita del Santo Patrono della città, Santa Rita.

Il ritorno a Salerno è stato più ricco di conoscenza, storia e cultura ma soprattutto di umanità. Operare con la Protezione civile , con Le Misericordie d’Italia , tra Salerno e le zone terremotate un modo di arricchirsi di valori e senso della comunità.

L’istituto “Alfano I “e la Misericordia di Salerno in continuità di intenti con quanto già vissuto precedentemente, in zone ancora disagiate, in collaborazione con medici di emergenza, parteciperanno anche al Corso di primo soccorso, sulla sensibilizzazione dei giovani sugli interventi di base.

Tutto ciò ha la finalità non solo di auspicare la partecipazione al volontariato, ma anche di avvicinare gli stessi a questo mondo e accrescere il bagaglio personale con importanti esperienze di vita .

Rosalba Pinna

ed Erica Bove della Classe VC su liceo Statale “Alfano I” di Salerno