Gemellaggio tra gli studenti dell’Alfano I ed i loro omologhi polacchi.

“Per la nostra e la vostra libertà: dalla comune e solidale esperienza Risorgimentale alle nuove sfide dei nazionalismi e della globalizzazione”.Questa la finalità del progetto di scambio culturale che sarà presentato mercoledì 11 aprile alle ore 16,oo presso la Sala Giunta del Comune di Salerno.

“Per la nostra e la vostra libertà” si riferisce al motto che apparve a Varsavia durante l’Insurrezione di Novembre del 1831. Dopo la sconfitta, migliaia di polacchi furono costretti all’esilio; molti di loro parteciparono ai moti insurrezionali in varie parti d’Europa. In Italia I polacchi lottarono come volontari a fianco di Mazzini, Garibaldi e nell’Esercito sardo.

Lo scopo dello scambio è quello di dare la possibilità a insegnanti e alunni dei due paesi di lavorare insieme su un tema di interesse comune, nell’ambito della normale attività scolastica, con l’obiettivo di scambiare esperienze, esplorare aspetti della diversità culturale, sociale ed economica dell’Europa, migliorare la propria cultura generale e imparare a comprendere meglio ed apprezzare i reciproci punti di vista.

In particolare, lo scambio vuole: