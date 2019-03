Formazione docenti e personale scolastico, seminario Anief lunedì 11 all’Alfano I.

Nel contesto dei processi di riforma e di innovazione della scuola, la formazione si rappresenta fondamentale per la crescita professionale dei Proff., per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento e per una fruttuosa politica delle risorse umane. Continua l’attività di aggiornamento e formazione ANIEF anche in provincia di Salerno.

“L’Anief, Associazione Professionale e Sindacale, nell’ambito della sua attività di formazione, precisa il Prof. Sola, terrà a Salerno diversi seminari gratuiti rivolti a tutto il personale della scuola interessato. L’Anief è un ente di formazione accreditato al MIUR, ai sensi della direttiva n.170/2016, pertanto le attività di formazione proposte danno diritto all’esonero dal servizio. Si potrà richiedere al Dirigente Scolastico il permesso per la poter partecipare ai diversi incontri, in massima parte, programmati nella seconda decade del mese di marzo. Tali seminari, precisa Sola, sono rivolti ai docenti, al personale ATA, di ruolo e non, oltre a tutte le persone interessate”. Lunedì 11 Marzo, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, c/o il Liceo “Alfano I” – Via dei Mille 136 – Salerno, si terrà un interessante incontro sul tema “Operazione verità”. Il Seminario approfondirà la problematica della trasparenza e della sicurezza nel mondo della scuola. Relazioneranno il Prof. Alessandro Sola, Presidente ANIEF della provincia di Salerno e la Prof.ssa Elda Izzo. Temi all’attenzione saranno le “classi pollaio”, il Sostegno; Bournout, Formazione, Potenziamento, Organici; la sicurezza sul lavoro (testo unico 81/08 e s.m.i.; il diritto d’accesso agli atti; la trasparenza nella pubblica amministrazione. La sindrome del burnout, in fase iniziale connessa esclusivamente alle professioni sanitarie e assistenziali, oggi viene associata a qualsiasi contesto lavorativo con alte condizioni stressanti e pressanti. La scuola di oggi è terreno fertile per la sindome del burnout che si manifesta, sempre più diffusamente, a livello cognitivo/emotivo, comportamentale e fisico. Fattori non secondari si rappresentano i danni collaterali che il burnout provoca, infatti chi è a contatto con un operatore o lavoratore eccessivamente stressato ne subisce inevitabilmente le conseguenze. Questo tema insieme ai diversi segnalati interesseranno l’ncontro di lunedì p.v. Mercoledì 13 Marzo 2019, dalle ore 16:00 alle ore 20:00, l’ANIEF curerà il Seminario su “Prova orale Dirigenti Scolastici e la programmazione dell’ attività dei dirigenti neo-immessi”. L’incontro si terrà c/o l’Istituto d’Istruzione Superiore “Galilei – Di Palo” in Via Filippo Smaldone, a Salerno. “Il sindacato Anief, precisa il prof. Alessandro Sola, in collaborazione con l’Ente di formazione Eurosofia e UDIR, fornirà in seno all’incontro pomeridiano le informazioni e gli strumenti idonei per affrontare la prova orale del concorso DS. Venerdì 15 Marzo 2019, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, seguirà un altro Seminario sul tema “Mobilità nuovo CCNI 2019/2022”. Docenti e non docenti si incontreranno, sempre a Salerno, c/o l’Istituto Comprensivo “Giacinto Vicinanza” , Corso Vittorio Emanuele, 153. Sono stati aboliti gli ambiti e la chiamata diretta? Quante e quali preferenze si potranno esprimere? Quali sono le fasi della nuova mobilità? A queste e a diverse altre istanze sarà data risposta nella fascia antimeridiana dall’ANIEF il 15 marzo p.v. Giovedì 21 Marzo 2019, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, si terrà, invece, sempre a Salerno l’incontro sul tema “La Legislazione Scolastica” , c/o il Liceo “De Sanctis” in Via T. Ugo Stanzione, 3. Peculiare attenzione sarà riservata ai seguenti temi: Decreti delegati Legge 107/2015; CCNL 2016/18; Legge 108/2018 Milleproroghe; Legge 96/2018 Decreto dignità; Legge di Stabilità. Il Sindacato ANIEF concluderà con questo incontro la prima serie formativa sulla scuola in questa delicata fase dell’anno scolastico. L’Anief, Associazione Professionale e Sindacale, nell’ambito della sua attività di formazione, recentemente a Salerno, il 25 febbraio u.s., presso l’Istituto Comprensivo “Giacinto Vicinanza” – ha tenuto un ulteriore Seminario di formazione gratuita sui “Concorsi Scuola 2019 – Procedure per il reclutamento e bandi”. “Il Sindacato per supportare gli aspiranti docenti, ribadisce il Prof. Alessandro Sola, ha deciso di attivare un seminario gratuito, che ha avuto lo scopo di analizzare e chiarire a chi sarà riservata la possibilità di partecipare ai nuovi concorsi scuola 2019 ed al TFA Sostegno”. Si rappresenta prezioso il contributo offerto dall’ANIEF a garanzia di una crescita migliorativa in termini informativo-formativa nel contesto scuola. Con l’attivazione dei corsi di formazione e aggiornamento per il personale docente e A.T.A,. oltre a perseguire obiettivi utili a rafforzare le competenze progettuali, valutative, organizzative e relazionali in riferimento alla qualità del servizio scolastico, si riesce anche a motivare e rimotivare alla professione in una scuola obbligata a saper affrontare i mutamenti e le novelle esigenze che la società propone.

Emilio La Greca Romano