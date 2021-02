Educazione all’Imprenditorialità al Liceo Sabatini Menna di Salerno.

Il progetto “’Officina Culturale & Multimediale” finanziato dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca nell’ambito del P.O.N. Scuola 2014/2020, programma “Educazione all’Imprenditorialità” a titolarità del Liceo Artistico Sabatini Menna di Salerno” ha l’obiettivo di promuove la creatività, l’innovazione e la propensione al lavoro autonomo nei diciannove studenti partecipanti.

Le azioni di progetto tendono a sviluppare doti personali, competenze e conoscenze alla base di una mentalità e di un comportamento propositivo, avvicinando gli adolescenti al lavoro autonomo e alla micro imprenditorialità come possibile scelta professionale e di visione del futuro .

La visione strategica della Dirigente Scolastica del Sabatini Menna Dott.ssa Ester Andreola (nella foto) accompagna costantemente la crescita del potenziale giovanile del Liceo Salernitano orientandolo verso iniziative tese alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale ampliando l’offerta formativa verso tematiche innovative e utili al sistema economico e sociale meridionale .

I ragazzi stanno testando le loro idee orientando motivazioni, passione e competenze personali verso l’avvio di nuove attività; scoprono le skills dell’imprenditore con formazione pratica e personalizzata muovendo i primi passi per trasformare la loro idea in realtà economica e sociale.

Le loro propensioni innovative e creative riguardano lo sviluppo di marchi e brevetti, il settore fotografico, la cinematografia e il teatro, la moda, la danza, l’organizzazione di eventi culturali, l’allestimento di strutture innovative per la comunicazione, l’attività di designer, iniziative e attività editoriali.

Un progetto ambizioso e utile per gli alunni nell’attuale situazione sociale ideato e fortemente voluto dalla Prof.ssa Claudia Imbimbo che intende mettere al centro della vita economica e sociale i giovani studenti e la scuola con l’obiettivo di alimentare la crescita di nuovi talenti capaci di creare valore e lavoro a Salerno e provincia.

“….avere spirito di iniziativa e una propria visione, spiega il docente e coach Vincenzo Quagliano, significa possedere capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi e sapersi assumere delle responsabilità. Per un adolescente è una competenza fondamentale perché aiuta ad acquisire consapevolezza dell’ambiente in cui si vive, si studia e, soprattutto, si lavorerà. Senza di essa è più difficile cogliere le opportunità disponibili in base ai propri interessi, alle aspirazioni e a progettare il proprio futuro..…”