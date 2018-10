Educare all’Autoimprenditorialità: Incontro all’I.T.T. di Montesano Scalo venerdì 26.

Si terrà Venerdì 26 Ottobre alle ore 10:30 presso l’Istituto Tecnico per il Turismo di Montesano Scalo l’incontro sul tema dell’educazione all’autoimprenditorialità e al lavoro autonomo.

L’iniziativa rientra nel programma di animazione territoriale sviluppato dall’Ufficio Europa Teggiano per sostenere l’iniziativa dell’Unione Europea “EDUCARE all’Autoimprenditorialità’ A Scuola” attraverso la divulgazione di programmi e progetti che devono coinvolgere i giovani quali Know About Business, Scuola Creativa e Innovazione, I.L.O. , Benessere Giovani, ecc..

Sarà, inoltre, illustrato il programma Resto al Sud che vede l’Ufficio Europa Teggiano “Ente accreditato da INVITALIA S.p.A.” per l’accesso ai fondi finalizzati alla creazione di nuove attività, orientamento e coaching per la verifica di fattibilità tecnica, economica, logistica e di mercato di microimprese.

E’ prevista inoltre la presentazione del progetto Tanagro Opportunità Giovane che interessa i comprensori del Vallo di Diano e del Tanagro; l’iniziativa è rivolta a utenti di età compresa tra i 16 e i 35 anni , inoccupati, i quali potranno iscriversi, gratuitamente ai seguenti laboratori: “Sostegno e accompagnamento alla creazione di impresa”, “Sostegno e sostenibilità ambientale” e “Attività outdoor per il turismo di comunità” .

Possono altresì usufruire di borse remunerate per stage in azienda di breve durata (1 mese) se esprimono idee di nuove attività meritevoli di esperienza in aziende, presso enti e altre istituzioni.

Il bando, la domanda di partecipazione e ulteriori dettagli inerenti al progetto sono disponili sui siti dei comuni di Auletta, Teggiano e Fondazione MIDA. (http://www.comune.auletta.sa.it; http://www.comune.teggiano.sa.it).

L’obiettivo dell’incontro presso l’Istituto Tecnico per il Turismo di Montesano Scalo risiede , quindi, nel presentare nuove opportunità all’Istituto, ai docenti e agli alunni per valorizzare le loro idee anche al fine di creare lavoro nelle aree interne e valorizzare le filiere economiche e sociali che caratterizzano i due comprensori quali quelli del turismo e dell’ambiente..

La presentazione dell’evento è a cura della Dirigente Scolastica Dott.ssa Antonietta Cantillo seguiranno i saluti Istituzionali della consigliera De Paolo Michelina delegata al turismo e politiche sociali del Comune di Montesano. Previsti gli interventi di Cono Morello consigliere comunale di Teggiano con delega allo sviluppo economico e bilancio nonché ideatore dell’Ufficio Europa e di Vincenzo Quagliano amministratore della QS & Partners di Salerno ideatore di reti e progetti di sviluppo locale.