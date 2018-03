Dancing Easter, da mercoledì 28 a sabato 31 workshop di danza al Liceo Alfano I.

Al via da mercoledì 28 a sabato 31 marzo il progetto formativo della VIII edizione di ATELIERspazioperformativo che – in collaborazione con il Liceo Coreutico Alfano I di Salerno e il sostegno del Comune di Salerno – propone il workshop internazionale “Dancing Easter”: Speciale Horton Experience.

La parte seminariale, che si terrà proprio presso l’Alfano I, chiude la rassegna che ha la direzione artistica di Artestudio e Teatro Grimaldello e il concept e il coordinamento di Loredana Mutalipassi, con una full immersion nella tecnica di danza contemporanea fondata da Lester Horton, di cui gli artisti scelti per il workshop rappresentano la più diretta testimonianza.

Saranno infatti Milton Myers (docente presso Alvin Ailey American Dance Theatre, Juilliard School, direttore della sezione contemporaneo Jacob’s Pillow) e Max Luna III (Alvin Ailey American Dance Theatre, direttore del Reale Balletto delle Filippine), con i maestri accompagnatori alle percussioni Paula Jeanine Bennett (New York) e Ruggiero Botta a tenere le lezioni.

Per la danza classica le lezioni saranno tenute da Giovanna Spalice, Prima Ballerina Etoile del Teatro San Carlo di Napoli.

Per il Modern Jazz l’insegnate è invece Roberto D’urso (Rai e Mediaset). Per la tecnica Horton sono previsti tre livelli: principianti, intermedio, avanzato; per il repertorio Horton: livello avanzato; per la danza classica due livelli: intermedio, avanzato; per il modern jazz due livelli: principianti, intermedio-avanzato.

Informazioni:

Loredana Mutalipassi – 347 4016291

artestudio.sa@alice.it – loredanamutalipassi@gmail.com

possibilità di convenzioni con bed&breakfast e hotel