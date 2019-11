Costituzione e legalità, conclusione del progetto del Liceo Alfano I venerdì 8.

SI concluderà venerdì 8 novembre il progetto “Costituzione e legalità “ al Liceo “Alfano I” di Salerno.

Il percorso didattico è stato promosso dall’Ass. ne VIRIDIS nel corso di un triennio di svolgimento e rispetto ad analoghe iniziative è stato molto singolare .

Sono stati infatti affrontati temi della legalità molto vicini al vissuto delle ragazze e dei ragazzi, attraverso la documentazione di fatti di cronaca, dalla violenza subita da donne maltrattate, a quella di minori extracomunitari, anziani, disabili, detenuti spesso vittime di violenze.

Le tematiche sono state affrontate nei seminari era introdotti da documentari tematici.

Nell’incontro conclusivo di venerdì 8 novembre , alle ore 10,00 , presso l’aula magna del liceo salernitano, saranno presentati i risultati conseguiti e gli obiettivi raggiunti, in previsione della seconda fase del percorso (a.s. 2019\2020) nel corso della quale, in un percorso PCTO ( per le Competenze Trasversali per l’Orientamento , ex alternanza scuola\lavoro),.

Gli studenti si recheranno in quei luoghi ove, concretamente, si gestiscono la giustizia e la tutela dei diritti (studi legali,Giudice di Pace, Procure, Tribunali, sedi o laboratori delle Forze dell’Ordine).

Il Convegno sarà coordinato dalla Prof. Elisabetta Baronedirigente scolastica dell’Istituto, che saluterà e presenterà l’iniziativa, insieme alla Presidente VIRIDIS, Avv. Luigia Stanzione.

A loro il compito di delineare la filosofia del percorso di sperimentazione educativa, affrontando la problematica dell’inclusione nei suoi vari aspetti: costituzionali e giurisprudenziali.

Seguiranno gli interventi del Coordinatore e socio VIRIDIS. Prof. Guido Arcangelo Medolla, che illustrerà gli aspetti pedagogici e la coerenza del percorso con le buone prassi della sperimentazione educativa, insieme alla Prof. Rosalia Di Gregorio, tutor del progetto, che illustrerà l’impatto della sperimentazione sui partecipanti.

A seguire, la Dr. Rosa Sergio, Presidente del Tribunale di Salerno f.f., Presidente Sez. Specializzata Protezione Internazionale, che tratterà “Il problema dell’accoglienza: aspetti costituzionali e giurisprudenziali”.

Relazionerà la Dr. Concetta Felago, Direttore dell’ICATT di Eboli, sul tema “Problematiche di inclusione della popolazione carceraria. L’esempio di Eboli.”, il Dr. Enrico Farina, funzionario giuridico-pedagogico dell’ICATT di Eboli, affronterà il tema “Aspetti psicologici dell’inclusione: perché si è restii ad accettare il diverso.”

Il Vicesindaco, Ass.re alla P.I. del Comune di Salerno Eva Avossa, , interverrà sul tema “L’inclusione sociale e le sue diverse problematiche, nell’esperienza dell’Amministrazione Cittadina”.

Gilda Ricci