S E R V I Z I O U S C A D S 63 Al personale docente e non docente che deve eseguire il test rapido (se il medico di base non lo esegue) si prega di mandare una mail al seguente indirizzo “ds63.usca@aslsalerno.it ” specificando come oggetto “TEST RAPIDO PORTO MAIORI 22/09/2020” ore 9.30 e scrivendo i propri dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale data di nascita, residenza, cellulare).

