Coronavirus ed educazione, professione di alcuni o responsabilità di un paese, webinar con Monsignor Bellandi.

Lunedì ‪1 GIUGNO alle ore 17,00 S.E. Mons. Andrea Bellandi, Arcivescovo di Salerno, su invito dei Dirigenti Scolastici Elisabetta Barone del Liceo Statale “Alfano I” di Salerno e Filomena Zamboli del Liceo Statale “E. Pascal” di Pompei, terrà un incontro sul tema:

LA SFIDA DELL’EDUCAZIONE

Professione di alcuni o responsabilità di un Paese?

L’iniziativa nasce dalla drammatica situazione in cui versa la scuola italiana che oggi a causa del Covid emerge in modo ancora più evidente.

L’evento vuole anche rispondere all’appello di Papa Francesco che aveva convocato per il mese di maggio un incontro mondiale sul tema “Ricostruire il patto educativo globale” (rimandato al 15 ottobre).

Questo incontro, quindi, vuole rilanciare l’iniziativa del Papa per coinvolgere tutti gli operatori del campo dell’educazione e della ricerca e di tutti quelli che occupano posti di responsabilità e hanno a cuore il futuro delle nuove generazioni.

Il problema educativo è una responsabilità di tutti.

“Una società che non insegna è una società che non si ama; che non si stima; e questo e precisamente il caso della società moderna” (C. Peguy).

