Concerto di beneficenza degli studenti del Liceo Alfano I per le missioni in Burkina Faso.

Il 22 marzo alle ore 18,00 presso l’aula magna del Liceo Statale “Alfano I” di Salerno, in via dei Mille, si terrà un concerto di beneficenza “ On the road: uniti nella musica camminiamo insieme in un abbraccio d’amore”

Scopo del concerto è quello di voler integrare gli immigrati attraverso un linguaggio universale che è la musica, all’insegna della solidarietà, per offrire un sostegno economico e spirituale finalizzato alla realizzazione dei progetti in Burkina Faso nel campo dell’educazione scolastica, sanitaria ed alimentare.

Grazie alle Missioni Diocesane e al contributo volontario di tutti gli invitati sarà inoltre possibile anche partecipare alle spese di viaggio dei nostri studenti, che faranno un’esperienza di missione.

Si esibiranno” l’Alfano I Jazz Ensemble “diretta dal M° Giuseppe Esposito, l’ “Ensemble percussionAmo”diretta dal M° Gerardo Sapere e l’Orchestra scolastica “Etno-popolare” diretta dal M° Espedito De Marino: Interverrà il gruppo dell’Associazione “Sorriso e Ritmo UTUNGO TBASAMU” diretto da Alessio Coppola.

Il Liceo “Alfano “ è da sempre impegnato in progetti di solidarietà sociale e grazie all’impegno e alla condivisione di studenti, docenti, della d.s. Elisabetta Barone che condurrà l’evento, continuerà a camminare con tutti coloro che lo riterranno opportuno in un abbraccio realmente solidale.

Gilda Ricci