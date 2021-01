Comunicazione alle Istituzioni Coordinamento Scuole Aperte Campania – 30.000 firme.

In allegato il testo della comunicazione inviata alle massime autorità dello Stato e della Regione per chiedere la riapertura delle scuole in Campania.



Come noto in Campania, caso unico nel Paese, le scuole di ogni ordine e grado sono chiuse ormai da quasi un anno con l’unica eccezione della materna, prima e seconda elementare, riaperte solo negli ultimi giorni precedenti le vacanze natalizie.



Questa situazione non può più essere tollerata da parte delle Istituzioni nazionali in quanto tale circostanza sta creando una condizione di disuguaglianza tra i bambini Campani e i compagni di tutte le altre regioni che vanno normalmente a scuola. Condizione questa che disattende il dettato costituzionale che con l’art. 3 garantisce a tutti i cittadini pari diritti.

Appare ovvio che il discorso riferito alle scuole superiori è un po’ più complesso in quanto condizionato anche da fattori estranei alle strutture scolastiche in sé, chiediamo comunque che la Campania si adegui alle decisioni assunte dal Governo.

Perchè la Scuola è a Scuola.

Coordinamento scuole aperte Salerno – Campania