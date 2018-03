Buon compleanno Pino, concerto per Pino Daniele dei ragazzi dell’Alfano I.

Il Liceo Statale “Alfano I” di Salerno organizza la quarta Edizione dell’Evento “Buon Compleanno Pino” per ricordare la figura e le opere del Cantautore scomparso il 4/1/2015.

La manifestazione, come per le edizioni precedenti prevede l’Incontro – Confronto con le Orchestre – i gruppi, le formazioni Cameristiche e i solisti delle Scuole Italiane e soprattutto Campane che proporranno alcuni brani musicali del cantautore e parteciperanno inoltre alla “Master Class – Stage” tenuta da uno degli Amici e partner più vicini a Pino Daniele, Tullio De Piscopo, batterista di fama internazionale. In passato hanno già partecipato all’evento artisti come Tony Esposito, Joe Amoruso e i fratelli Deidda.

Per la parte Formativa e Didattica ha collaborato il Musicologo e Direttore di Coro M° Padre Paolo Saturno (Docente di Storia della Musica del Conservatorio di Salerno) per un interessante approfondimento sull’evoluzione armonica dal barocco a Pino Daniele.

Animatore e ideatore della serata il M° Espedito De Marino, docente del Liceo Statale “Alfano I” di Salerno, musicista da sempre impegnato nella musica di tradizione e chitarrista di Roberto Murolo. Parteciperanno studenti del liceo e l’ ” Alfano I Jazz Ensemble” diretta dal M° Giuseppe Esposito.

La consulenza musicale è affidata al M° Gerardo Sapere e la produzione esecutiva al M° Giampiero Fortunato.

Il concerto spettacolo si terrà a salerno il 16 marzo alle ore 18,30 presso il Teatro Augusteo.