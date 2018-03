Alternanza scuola lavoro, progetto della Banca d’Italia con il Genovesi – da Vinci, presentazione dei risultati venerdì 23.

La Banca d’Italia, Filiale di Salerno, per la prima volta svolge un’attività di alternanza scuola-lavoro con un Istituto della provincia di Salerno, l’ IIS “Genovesi-da Vinci”, che si è aggiudicato, con bando pubblico, la formazione di 15 allievi su un percorso incentrato sul prestito bancario per un totale complessivo di 29 ore.

Lo scopo del percorso è stato quello di avviare tra i giovani una formazione critica e di approfondimento della funzione di vigilanza sugli intermediari bancari, sulla trasparenza delle operazioni bancarie, sulla responsabilità e il ruolo delle banche nel sistema economico-finanziario, anche alla luce della recente crisi bancaria italiana.

Il Direttore della Filiale di Salerno della Banca d’Italia, dott.ssa Miriam Sartini, ha fortemente voluto e seguito in prima persona il percorso anche per far conoscere sul territorio, ma soprattutto tra i giovani, il ruolo e le funzioni dell’Istituto.

Venerdì 23 Marzo 2018, nell’Aula Magna dell’Istituto scolastico, a conclusione del percorso di formazione svolto presso la sede della Banca d’Italia, si terrà la presentazione pubblica da parte degli studenti partecipanti all’iniziativa.

L’incontro si svolgerà in due fasi: