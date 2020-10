Allagamento al Liceo Rescigno di Roccapiemonte, Strianese assicura lavori a breve.

Negli scorsi giorni si sono verificati seri problemi di infiltrazioni delle acque meteoriche attraverso il lastrico solare del Liceo Scientifico “Bonaventura Rescigno” di Roccapiemonte, a seguito delle intense piogge che hanno causato notevoli danni in tutto il territorio provinciale.

In particolare nell’Agro Nocerino Sarnese, ma non solo, è stato necessario evacuare centinaia di persone dalle loro case, e sono molti i Comuni che hanno segnalato problemi di smottamenti, allagamenti e altro. Il violento nubifragio purtroppo non ha risparmiato Roccapiemonte e anche il Liceo Rescigno ha subito danni per infiltrazioni e l’allegamento di alcune aule dell’istituto.

“Ci dispiace molto per il disagio – dichiara il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese – a cui è costretto il liceo Rescigno. Abbiamo subito predisposto il sopralluogo per verificare lo stato delle cose. I lavori di manutenzione e rifacimento dell’impermeabilizzazione della copertura piana erano stati già previsti, periziati ed appaltati nel corso del mese di agosto sorso, nell’ambito degli interventi finanziati a seguito dell’emergenza sanitaria.

Ovviamente, il numero degli istituti interessati dai lavori è elevato, mentre il tempo a disposizione per realizzare tutti gli interventi assolutamente esiguo, per cui era già in programma la realizzazione di questi lavori nei prossimi giorni, ad anno scolastico già iniziato, considerando che, per i lavori dell’emergenza Covid19, il Miur ha previsto la rendicontazione entro il 31 dicembre 2020.

Voglio tranquillizzare quindi la dirigente Rossella De Luca e tutta la comunità scolastica del Liceo Rescigno, docenti, operatori, studenti e famiglie, che, già in questa settimana, inizieranno i lavori di rifacimento del manto impermeabilizzante insieme ad altri interventi richiesti dalla dirigenza scolastica. Il nostro settore Edilizia Scolastica e Patrimonio, diretto da Angelo Michele Lizio, si è immediatamente attivato in sinergia con la ditta appaltatrice dei lavori. A brevissimo sarà tutto risolto.”