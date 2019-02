Adotta un filosofo, venerdì 1 Giuseppe Cacciatore al Genovesi – Da Vinci.

Nell’ambito del progetto “Adotta un filosofo”, promosso dalla Fondazione Campania dei Festival, che prevede un ciclo di lezioni in tutte le scuole secondarie di secondo grado, da tenersi nei mesi di febbraio/marzo 2019, rivolte ai ragazzi dell’ultimo anno di studi e affidate a professori e studiosi di filosofia, per aiutare le nuove generazioni a tener viva e vitale la memoria della storia europea quale eredità spirituale e costruzione politica insieme, venerdì 1 marzo, alle ore 10:15, nella Biblioteca dell’IIS “Genovesi-Da Vinci” di Salerno, si terrà un incontro con il prof. Giuseppe Cacciatore, docente dell’Università degli Studi “Federico II” di Napoli, dal titolo “La costruzione dell’identità europea”. L’importante appuntamento è rivolto agli alunni delle classi quinte del Liceo scientifico “Da Vinci” e sarà coordinato dal prof. Matteo De Cesare, referente per l’Istituto del progetto “Adotta un filosofo”, e dalla prof.ssa Katia Grisi.