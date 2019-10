Aci Salerno e IISS Santa Caterina – Amendola insieme per la sicurezza Staradale

Il Presidente dell’ACI Salerno – sen. Vincenzo Demasi – e il Vice Presidente dell’Automobile Club – Vito Sacco – si sono recati in visita istituzionale presso l’Istituto di Istruzione Superiore Statale Santa Caterina da Siena – Amedola. Sono stati accolti dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Anna Rita Carrafiello per programmare insieme i dettagli di una attività di Educazione alla Sicurezza Stradale che si svolgerà nel prossimo mese presso l’Istituto Scolastico di Salerno e che, dopo una breve introduzione teorica, coinvolgerà in maniera attiva e pratica i numerosi alunni della scuola di Salerno, con un testimonial d’eccezione.

Dr. Giovanni Caturano

Direttore