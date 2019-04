Vivere di rendita, il libro di Davide Marciano best seller di Amazon.

“Vivere di Rendita – Raggiungi l’obiettivo con il Metodo RGGI” è il nuovo libro di Davide Marciano, fondatore di Affari Miei, blog di finanza personale #1 in Italia con oltre 5 anni di storia alle spalle.

Nel libro, l’autore si pone l’obiettivo di indicare il percorso che può portare qualsiasi persona motivata a costruirsi un futuro finanziario migliore in un contesto complesso come quello attuale.

Il testo si focalizza nello specifico sui quattro ambiti della finanza personale: risparmio, guadagno, gestione dei soldi ed investimenti. La vita di ogni individuo, infatti, non può prescindere da questi aspetti giudicati essenziali dall’autore per pianificare il proprio sviluppo futuro.

La narrazione, appassionata e ricca di riferimenti autobiografici, è incessante ma mai pesante, forte di un linguaggio molto chiaro e diretto pensato per un pubblico ampio e motivato alla crescita.

“Il Metodo RGGI – spiega Davide Marciano – vuole mettere le presone nelle condizioni di prendere il controllo della propria vita e di pianificare il proprio futuro benessere attraverso scelte finanziarie sagge e lungimiranti.

La maggior parte delle persone – aggiunge l’autore – non raggiunge i propri obiettivi (o spesso non ne ha affatto) perché si rifiuta di fare la cosa più importante: comprendere le regole del gioco. La società attuale, infatti, è completamente fondata sul denaro e sulle informazioni, acquisire le giuste conoscenze è l’unica chiave di volta per avere successo”.

“Vivere di Rendita – Raggiungi l’obiettivo con il Metodo RGGI” è il primo libro collegato ad Affari Miei ed è disponibile da aprile su Amazon: nel giro di poche ore ha già raggiunto la vetta della classifica dei Bestseller di categoria risultando tra i più acquistati d’Italia nel giorno del lancio.

Chi è Davide Marciano

Classe 1990, Davide Marciano è un imprenditore digitale esperto di finanza personale e business, fondatore di Affari Miei, blog #1 in Italia nel suo settore con oltre 1 milione di utenti mensili.

Affari Miei ospita migliaia di articoli e centinaia di ore di podcast e video che approfondiscono i principali temi legati ai soldi, in particolare: vivere di rendita, investire i risparmi, fare business ed ottimizzare la gestione delle proprie spese.

Oltre ad essere stato intervistato da autorevoli quotidiani finanziari come Money.it, nel 2018 Davide Marciano ha tenuto uno speech alla facoltà di Economia dell’Università di Torino.