Salerno musa ispiratrice della letteratura nazionale ed internazionale.

La città di Salerno pur essendo secondaria nella scena letteraria Italiana, ha contribuito in modo significativo alla nascita di alcuni artisti che si sono distinti nel campo artistico-letterario e che successivamente hanno raccolto consensi e fama in tutto il mondo.

I primi autori Salernitani sono figli della Scuola Medica Salernitana ed attraverso la pubblicazione di trattati scientifici e varie opere hanno contribuito allo studio minuzioso della Medicina e della Chirurgia, sono tutt’ora ricordati come pionieri per aver partecipato alla crescita di una delle prime istituzioni mediche Europee, infatti la Scuola Medica Salernitana è considerata come un modello di antica ma allo stesso tempo moderna Università. Ricordiamo tra i più celebri : Matteo Plateario il vecchio detto Arcimatteo, Ruggero Frugardi,Matteo Silvatico e Trotula De Ruggiero.

Salerno, nel periodo di massimo splendore Longobardo e Normanno, fu di grande ispirazione a molti scrittori Italiani tra cui “Boccaccio”, che cala nell’ambientazione Salernitana il primo e il decimo racconto della quarta giornata del Decameron(Tancredi e Ghismunda e Mazzeo della Montagna).

Nel quadro letterario del ‘500 e ‘600 i maggiori esponenti Salernitani sono Vincenzo Braca ,Niccola Maria e Masuccio Salernitano che scrisse la novella “Mariotto e Ganozza” a cui si ispirò indirettamente William Shakespeare con la famosa tragedia “Romeo e Giulietta”.

Alcune opere di autori molto importanti si agganciano alla città di Salerno come la tragedia ” La Ricciarda” di Ugo Foscolo ambientata al Castello Arechi, poi Gabriele D’annunzio nel quarto libro delle Laudi “Merope” scrive in modo approfondito della storia di Salerno e di Amalfi nel periodo fiorente normanno e longobardo. Tra l’aprile 1907 e il settembre 1908 Il poeta Umberto Saba prestò il servizio militare di leva a Salerno e da questa esperienza scrisse l’opera “Versi Militari”.

Anche Ungaretti nel racconto “La pesca miracolosa” del 5 maggio 1932 narra del ritrovamento della testa di Apollo conservata nel Museo archeologico provinciale di Salerno e della sua visita al museo stesso.

Il nome più importante della produzione letteraria Salernitana è Alfonso Gatto, uno degli esponenti della corrente letteraria dell’Ermetismo in Italia, e descrisse Salerno cosi’:

« Salerno, rima d’inverno,

o dolcissimo inverno.

Salerno, rima d’eterno. » (Alfonso Gatto,Salerno,Rima d’inverno)

Concetta Bottiglieri.