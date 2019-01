Quando i Diversi siamo Noi, Angelo Nairod presenta il suo libro e le sue fotografie sabato 2 da ART.TRE.

Sabato 2 febbraio 2019 presentazione del libro “quando i Diversi siamo Noi” e mostra fotografica di Angelo Nairod

associazione culturale ART.TRE

vicolo san Bonosio 7 Salerno

L’artista e scrittore Angelo Nairod, ci invita alla presentazione del suo libro “ Quando i Diversi siamo Noi”. In mostra le fotografie dell’autore.

Il libro, classificato al 2°posto tra i bestsellers di narrativa italiana su IBS, ha quale tema la diversità, in tutte le sue manifestazioni, da quella genetica fino a quella sociale e culturale, con una particolare attenzione ai diritti LGBT e alle donne. Il libro nasce dal sempre più evidente contrasto, tra la spinta all’integrazione, all’eguaglianza e all’emancipazione della donna e il clima, diffuso, di intolleranza e di ostracismo nei confronti della diversità in tutte le sue forme. Per questo, il libro di Nairoid appare come il manifesto dei nostri giorni.