Premio Letterario Zeno, iscrizioni aperte.

L’associazione culturale Zeno promuove da anni la diffusione della lettura, della scrittura e della cultura in generale attraverso il concorso “Premio Letterario Zeno” che giunge alla VI edizione nell’anno corrente 2018.

Il concorso letterario per opere inedite ed edite è patrocinato dalla Provincia di Salerno e dall’Associazione Sui Generis dell’Università di Salerno, per la VI Edizione del Premio Letterario di Zeno la giuria sarà presieduta dal Professore Pasquale Iaccio( Docente dell’Università degli studi di Salerno), coordinata da Emanuele Bukne (Edizioni Esi,Jota Project) e da Antonio Russo De Vivo( Crapula Clun,Jota Project), la giuria sarà oltremodo composta da Giuseppe Culicchia ( scrittore, traduttore, saggista Italiano), Giuseppe Feola , Silvana Perotti,Roberto Scardovi , Manuela Mareso, Andrea Fabiani, Luigi Manca, Valeria Ongaro, Maria Scerrato, Maddalena Fingerle, Elvira Manco, Sergio Pasquandrea, Micaela Marziantonio, Luigi Ianzano, Marcello Greco, Luigi Di Carluccio e Vanessa Concetti, inoltre ci sarà la speciale partecipazione di 100 lettori.

Per la modalità di partecipazione è necessario conoscere alcuni punti del programma:

1)Il concorso è diretto ad autori Italiani e Stranieri per la presentazione di opere esclusivamente in lingua Italiana ed in vernacolo (corredate di traduzione); Il premio si articola nelle sezioni di : Narrativa-Romanzi editi ed inediti con 80 mila caratteri spazi inclusi, Narrativa-Racconti lunghi editi ed inediti con 20 mila caratteri spazi inclusi, Narrativa-Racconti brevi editi ed inediti max 20 mila caratteri spazi inclusi, Poesia sia edita che inedita. Inoltre è possibile partecipare in più sezioni contemporaneamente.

2) Per la Narrativa Edita, si partecipa con Romanzi, antologie e racconti editi dal 1°Gennaio 2010, il contributo di partecipazione è di 20 euro per i romanzi, di 10 euro per i racconti brevi e 15 euro per i racconti lunghi (minimo 20 mila max 80 mila caratteri). Per la Narrativa Inedita il contributo è di 20 euro per i romanzi(minimo 80 mila caratteri), 10 euro per ogni racconto(max 20 mila caratteri) e 15 euro per i racconti lunghi(minimo 20 mila max 80 mila cratteri).

Per quanto riguarda le Poesie edite(edite dal 1° Gennaio 2010) ed inedite, il contributo per la partecipazione è pari a 5 euro per Poesia.

Il termine di iscrizione per la partecipazione al concorso letterario è il 31 luglio 2018. L’iscrizione nominale al concorso potrà essere effettuata online sul sito dell’associazione : www.progettozeno.it

Per le premiazioni verranno assegnati 500 euro euro per la sezione Narrativa-Romanzi al primo classificato, per la sezione Narrativa-Racconti lunghi verranno assegnati 400 euro al primo classificato, nella seziona Narrativa-Racconti brevi verranno assegnati 300 euro al primo classificato, infine per la categoria Poesia edita ed inedita il premio sarà di 200 euro alla poesia prima classificata.

L’elenco delle Opere vincitrici verrà pubblicato il 15 dicembre 2018 sul sito www.progettozeno.it

Concetta Bottiglieri.