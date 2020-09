Oltre 50mila copie vendute. Si conclude “metti un libro nel carrello”, iniziativa di Sole365 per promuovere la lettura.

Si conclude l’iniziativa di Sole365 “metti un libro nel carrello” che ha accompagnato i clienti per tutta l’estate, fino a settembre, con l’uscita di 6 libri di letteratura per ragazzi al costo simbolico di 2 euro. La collezione, dunque, è completa , ma resterà a disposizione di chi volesse fino alla fine di settembre.

In un’estate sicuramente diversa, Sole365 ha deciso di promuovere la lettura con collana personalizzata di sei titoli, classici della lettura per ragazzi e non solo: Alice nel paese delle meraviglie, Peter pan, Il giro nel mondo in 80 giorni,Il Mago di Oz, Libro della giungla,Il richiamo della foresta.