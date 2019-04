Marisa Santoro e Vittorio Iannotta una coppia in poesia a Salerno.

Marisa (pluripremiata a tanti concorsi) partecipa agli eventi (anche a quelli organizzati da me) recitando le sue poesie che sono liriche ,ci dona momenti indimenticabili ad ascoltarla, la semplicità e la gentilezza narrativa dell’autrice conducono quasi fanciullescamente, nei meandri di un universo popolato da personaggi , oggetti , visioni un po’ nostalgici , talvolta seriosi, talvolta propensi a cedere una parte di sé nascosta :i propri pensieri, i propri ricordi , i propri sentimenti.

E' sempre E' grande cosa la SCRITTURA e pubblicare libri con le difficoltà in campo è un atto eroico e dovuto per chi come loro crede sia importante lasciare valori e storie di una volta! …Con Vittorio Iannotta torniamo indietro nel tempo, avvolti in una atmosfera di delicata nostalgia , ironia nei ricordi di una infanzia che nella sua umiltà è un ricordo felice , di voluta e ricercata voglia di compagnia , di famiglia …E' sempre Vittorio Iannotta , il protagonista che attraverso i suoi ricordi riesce a tirare fuori da sé il più nascosto sentimento del vivere pienamente la Vita, che ci accompagna quotidianamente ; io naturalmente mi sono emozionata leggendo il racconto di Bruto , il suo cane lupo e degli altri animali della sua gioventù. Tutti i racconti di Vittorio ripercorrono la sua vita dalla infanzia , gioventù, Marisa , la sua famiglia , i treni , storie dagli anni 40 a oggi

Spero che i loro libri stiano nelle librerie non dolo dei loro amici e parenti , ma anche in qualche biblioteca scolastica!

Entrambi sono a mio avviso indissolubili, , una sorta di braccio e mente, fino a fondersi , entrambi, e non sai più chi è chi!

Anna de Rosa