Si terrà venerdì 22 marzo alle ore 18 30 presso il centro bibliografico “Il Libro analogo” in via Pio XI 86/88 il convegno “F.T.Marinetti: poeta, politico, seduttore” organizzato dal Circolo Proudhon Salerno per omaggiare la principale avanguardia artistica italiana del Novecento nel 110° anniversario della pubblicazione del Manifesto del Futurismo sul quotidiano Le Figaro. Nel corso dell’incontro verranno presentati i libri: “Democrazia Futurista”, opera dello stesso Marinetti recentemente ridata alle stampe da Idrovolante edizioni, e il romanzo “La sfida alle stelle” di Guido Santulli edito da Passaggio al bosco. Alla conferenza, moderata dal responsabile del circolo letterario Luca Lezzi, prenderanno parte il docente dell’Università degli Studi di Salerno Alfonso Amendola, lo scrittore Guido Santulli e il critico d’arte Maurizio Barres.

“Il Futurismo- afferma il responsabile del circolo salernitano Luca Lezzi- ha rappresentato in pieno l’italianità e il suo genio riuscendo ad inserirsi in ogni ambito dalla letteratura alla scultura, dalla pittura alla cucina passando per la musica senza dimenticare l’impulso dato alla politica della nostra nazione prima e dopo la Prima Guerra Mondiale.”

“Ripercorreremo- prosegue Lezzi- gli scritti e il lascito di Filippo Tommaso Marinetti anche per attualizzarne il messaggio convinti che proprio il Futurismo non possa essere accantonato su uno scaffale polveroso ma sia in grado di dettare l’agenda per coloro che non si arrendono alla dittatura del pensiero unico politicamente corretto.”