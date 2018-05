L’eroe del male, Matteo Sgritta presenta il suo libro lunedì 21 alla Biblioteca Comunale per Eboli Legge – il Maggio dei Libri.

Sarà ancora una volta la biblioteca comunale “Simone Augelluzzi” protagonista di “Eboli Legge- Il Maggio dei libri”, il cartellone di appuntamenti in cui il progetto di promozione della lettura messo in campo dall’amministrazione comunale, che dei “luoghi della lettura” ha fatto una sua caratteristica distintiva contemplandone anche di inusuali, si inserisce nel solco della campagna nazionale, promossa dal Centro per il Libro e la Lettura.

Lunedì 21 maggio alle ore 18.30, infatti, la sala antica della biblioteca, situata all’interno del complesso monumentale di San Francesco nel cuore del centro storico, ospiterà la presentazione del libro “L’ eroe del male” di Matteo Sgritta.

Si tratta dell’esordio letterario dello scrittore ebolitano, edito da Lettere Animate: un emozionante e avventuroso viaggio attraverso la storia, la leggenda, ma soprattutto attraverso l’ animo umano, alla scoperta dei suoi desideri e delle sue paure più profonde. “L’eroe del male” è, infatti, un libro da leggere tutto d’un fiato, avvincente e denso di colpi di scena. Al centro c’è la vicenda di un uomo come tanti, Pietro, che giunge alla ribalta proprio quando aveva perso ogni interesse nei confronti della vita, trasformando la sua storia in una storia di rivalsa nei confronti del mondo e di se stesso. L’elemento thriller caratterizzante e lo stile schietto e diretto dell’autore fanno del libro un esordio interessante e promettente.

Nel corso della presentazione, introdotta da Maria Vita Della Monica, giornalista e coordinatrice di Eboli Legge, sarà Giuseppe Avigliano, libraio e editore, a dialogare con l’autore. Previsti gli interventi dell’assessore all’Istruzione, Angela Lamonica e del sindaco, Massimo Cariello.

A margine dell’incontro letterario, poi, la degustazione di vini, a cura dell’azienda vinicola ebolitana “Rossella Cicalese” che proporrà il suo aglianico, “Evoli”, dedicato alla città.

Dopo la tappa in biblioteca, il “viaggio” alla scoperta dei libri di “Eboli Legge” prosegue ancora. E per giovedì 24 maggio prevede un doppio appuntamento all’insegna della lettura: alle ore 10, presso l’istituto comprensivo “G. Romano” la presentazione di “Tra sogno e realtà: dottor Cresta di Gallo ed il suo mondo magico” (Polisfera Edizioni) di Angelo Palatucci e Emmanuela Rovito, mentre alle ore 18.30 sarà ancora una volta un luogo inconsueto, l’erboristeria l’ Erbolario presso il Centro Commerciale Le Bolle, lo scenario dell’incontro con lo scrittore Gianfranco Di Fiore, finalista al Premio Strega 2018, con il suo “Quando sarai nel vento”, edito da 66thand 2nd. .

“Eboli Legge- Il Maggio dei libri” si concluderà, poi, venerdì 25 maggio alle ore 10.30, presso l’aula consiliare del Comune di Eboli, con la stipula del “Patto per la Lettura”. Si tratta di un impegno a sostenere in maniera sinergica la promozione della lettura, quale strumento di crescita sociale, che l’amministrazione comunale della Città di Eboli, inserita dall’ Anci e dal Centro per il Libro e la Lettura nell’elenco delle “Città che leggono”, sottoscrive insieme alle scuole, alle librerie e alle case editrici ebolitane.

https://www.facebook.com/ebolilegge/

www.comune.eboli.sa.it