Le scritture poetiche di Andrea Manzi, giovedì 20 alla Libreria Mondadori.

Scrive per il teatro sin dalla fine degli anni ‘80 (suoi testi sono stati rappresentati nei maggiori teatri italiani) e ha pubblicato saggi di estetica, analisi sociopolitiche e quattro raccolte poetiche con prefazioni di Maurizio Cucchi, Giuseppe Amoroso ed Elio Pecora. È co-autore di “Gesù è più forte della camorra”, edito da Rizzoli nel 2011, sulla devianza giovanile a Scampia e in tutto l’hinterland napoletano, opera che entro fine settembre tornerà in libreria con un’edizione aggiornata al 2018. Ha insegnato per anni Giornalismo presso l’Università di Salerno ed è stato direttore scientifico del master in GeoGiornalismo presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. È stato segretario generale della Fondazione Ravello e direttore della Fondazione Alario; presiede dal 2012 l’associazione “Ultimi” per la legalità e contro le mafie, fondata dal prete anti-camorra Aniello Manganiello, che vanta già 19 presìdi in tutta Italia, e per questa sua attività è tra i finalisti del Premio Paolo Borsellino, fondato da Antonino Caponnetto. Entro fine ottobre l’uscita del suo primo romanzo.