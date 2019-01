La via del Dono, presentazione del libro sui trapianti di Alfonso Ferraioli, presentazione venerdì 8 al convento di Sant’Antonio a Mercato San Severino.

La via Crucis, nasce da un Il libro autobiografico, dal titolo Il Dono, scritto da Alfonso Ferraioli e curato dall’associazione “La magnifica gente do’ sud”, l’autore, lui stesso trapiantato, ha voluto attraverso la sua storia raccontare la bellezza e la vita che rinasce attraverso l’opera infinita degli Angeli Donatori. Da qui è iniziato un vero percorso sul tema, che sta coinvolgendo Enti, scuole, il reparto Trapianti di Salerno, attraverso l’attiva collaborazione a partire dallo stesso Direttore dott. Paride De Rosa, che ne ha scritto la prefazione, con il CRT centro regionale trapianti, con l’AIDO. In seguito si è sviluppata una messa in scena teatrale, “Tu la doneresti la felicità?… Il Dono in scena” dello stesso autore che ha già debuttato con una serie di rappresentazioni.

Il successivo passaggio è appunto la Via Crucis che rappresenta un lavoro di gruppo, tra l’Autore del Dono la Sig. Angela Vitale e il Sacerdote Don Raffaele De Cristofaro, che sarà rappresentato l’8 febbraio.

Un lavoro inteso a dimostrare come attraverso Il Dono si può abbandonare il Calvario dovuto all’attesa di un organo che possa far continuare a vivere, ecco la Rinascita.

Le Associazioni: La magnifica gente do’ sud – Legalità e Futuro – Alfonso Gatto, insieme all’autore, ne hanno fatto ormai un impegno continuo e costante delle loro attività associative in un percorso meraviglioso:

“… in cammino verso la Responsabilità per la Vita”,

in quanto ognuno di noi ha l’obbligo morale di sentire realmente un senso di responsabilità verso quella magnifica avventura che ogni essere percorre… la Vita,

da difendere e salvaguardare ovunque e su chiunque essa Vive.