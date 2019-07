La squadra dei sogni, il primo romanzo per ragazzi di Marino Bartoletti.

Esce per Gallucci La Squadra dei Sogni, primo romanzo per ragazzi di Marino Baroletti, che presenterà il libro Martedì 9 nell’ambito delle Mini Universiadi.

Si tratta del primo romanzo per ragazzi del giornalista sportivo Marino Bartoletti La squadra dei sogni. Il cuore sul prato, un libro dedicato al calcio e allo sport, nel quale l’autore racconta ai giovani lettori il fascino e i valori positivi di cui negli anni è stato anche testimone, anche attraverso alcuni episodi e protagonisti della storia del calcio, come il Grande Torino, la tragedia di Superga e le imprese sportive di Valentino e Sandro Mazzola oppure la mitica partita Italia – Germania 4-3 o ancora il mondiale del 1982.

IL LIBRO

Carlo e Dorian, amicissimi compagni di banco alla primaria, alle medie andranno in due

istituti diversi. Due scuole dirette da due presidi molto differenti: un vecchio professore con i

baffoni bianchi, molto amato, e un dirigente scolastico tutto impettito, con un tic che gli fa

sobbalzare la spalla come un burattino quando teme che la sua scuola non appaia la migliore della città. Il papà di Carlo, e anche alcuni nuovi compagni, vogliono che il ragazzino si allontani da Dorian, figlio di un immigrato straniero finito in carcere con un’accusa di furto.

A nulla valgono gli sforzi per tenerli uniti del parroco “don Chilometro”, così chiamato per i suoi due metri di ex giocatore di pallacanestro. È così che i due ragazzi si ritrovano avversari sul campo di calcio in una competizione sportiva tra le squadre delle loro due classi, con una posta in palio molto alta, in un’emozionantissima partita.

Il campo di calcio è uno dei prati più amati da grandi e piccoli di tutto il mondo, chi decide

di calpestarlo sa che in un modo o nell’altro gli rimarrà sempre nel cuore. Su questo campo

corrono anche i giovani protagonisti di questo romanzo, che si mettono in gioco con tutta la

passione, la grinta e le emozioni di chi dedica il proprio impegno a uno sport. Un prato in cui

nascono solide amicizie, capaci di andare al di là del colore della maglia indossata, per

insegnare agli adulti qual è il vero valore del calcio. Crescere sul campo significa condividere

il divertimento e il bello dello sport, ma anche la fatica, la competizione, le sconfitte e, molto

spesso, la rivalità. È proprio per questo, però, che sullo stesso campo nascono anche le amicizie

più vere: La squadra dei sogni. Il cuore sul prato, il primo romanzo per ragazzi firmato da

Marino Bartoletti, coinvolgerà gli amanti del calcio, i ragazzi che vogliono avvicinarsi al mondo

dello sport e tutti quelli che si trovano nella fascia di età in cui cominciano a stringere i rapporti

più importanti, a dedicarsi con impegno alle loro passioni e a capire quali sono i valori che

contano davvero.