Si terrà venerdì 1° febbraio alle ore 18 presso il centro bibliografico “Il Libro Analogo” in via Pio XI 86/88 la presentazione del libro “La cultura della morte. Aborto, eutanasia e nuovo vangelo progressista” organizzata dal Circolo Proudhon Salerno e dalla federazione provinciale di Forza Nuova.

Alla presentazione del volume delle edizioni La Vela prenderanno parte lo storico Alessandro Mazzetti, il coordinatore provinciale di Fn Giuseppe Fortunato e l’autore del libro e direttore della rivista online “Oltre la Linea” Stelio Fergola.

“La presentazione del testo di Fergola- afferma il responsabile del circolo di lettori Luca Lezzi- ci consentirà di toccare quei temi etici sui quali difficilmente l’opinione pubblica si espone e per questo relegati nel dimenticatoio rispetto al dibattito politico-culturale attuale.”

“In un momento storico in cui l’Europa soffre una crisi profondissima di Valori e di ingiustizie politiche- afferma il coordinatore cittadino Fn Giuseppe Fortunato- è necessario abbandonare l’individualismo liberale mortifero per ritornare ad essere protagonisti. La Difesa della Vita, della Famiglia naturale e del dolore nella malattia. L’uomo forte contro il pensiero debole. L’uomo che non teme la morte per una Motivazione più grande.”