La Condizione umana, presentazione del libro mercoledì 27 a La Feltrinelli.

MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 2019 DALLE ORE 18,30 alla FELTRINELLI di Salerno si terrà la presentazione della nuova edizione del libro di André Malraux “LA CONDIZIONE UMANA” tradotto da Stefania Ricciardi.

Una pietra miliare della letteratura mondiale, un romanzo ambientato in Cina in seguito all’insurrezione di Shangai del 1927, quando gli operai in armi, guidati dai comunisti, liberarono la città prima dell’arrivo di Chang Kai-shek alla testa delle truppe del Kuomintang. La “condizione umana” che interessa Malraux non è quella disperata di centinaia di milioni di diseredati, ma il sentimento dell’impossibilità di comunicazione con l’altro che è la caratteristica saliente dell’essere umano. Il volume, edito da Bompiani, sarà presentato nella nuova traduzione curata da Stefania Ricciardi. All’incontro sarà presente la traduttrice, che dialogherà con la giornalista Barbara Cangiano, e il Gruppo di Lettura Feltrinelli

Ingresso Libero