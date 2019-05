Incontri, Laura Ephrikian presenta il suo libro a Salerno e Cava.

Il racconto degli incontri che le hanno cambiato la vita.

La scoperta dell’Africa, la sua esperienza di volontariato per aiutare gli altri.

Incontri significa “conoscenze”, entrare in contatto con l’altro e, si sa, Laura Ephrikian, con il suo lavoro che ha incluso il cinema, il teatro, la televisione, e con la vita che ha vissuto, di incontri ne ha fatti talmente tanti che un singolo libro non sarebbe sufficiente a elencare tutti i personaggi, le personalità, i grandi uomini – e grandi donne – che hanno incrociato il suo ricco cammino.

Incontri vuole essere un “assaggio” di queste scene che Laura ha vissuto, si tratta di storie brevi, vere, semplici e, a tratti, divertenti. Sono incontri “leggeri” ma che hanno il potere di farci scorgere una Laura a 360 gradi: giovane e, forse, un po’ ingenua, forte, amante del suo lavoro, spiritosa e che si rivela una tosta, improvvisando – complice un caro amico –

una scenetta per acquistare, a un prezzo modico, un armadio che desiderava tanto; ma c’è anche una Laura in famiglia e, infine, una Laura attuale, una donna che dopo aver scoperto l’Africa “casualmente” non ha potuto fare a meno di lasciare un pezzo del suo cuore lì, in questo meraviglioso pezzo di terra che le ha dato tanto e a cui lei ha dato e dà tanto con immenso amore.

Sì, ci troviamo davanti una Laura che, forse, non avevamo mai visto prima: la bella fanciulla protagonista di splendidi films degli anni 60 ha lasciato il posto a una bella donna, una donna adulta, che della sua maturità ne ha fatto tesoro dando priorità all’altro e, soprattutto, all’amore per gli altri. E questo è un altro incontro!

La scrittrice/attrice è a Salerno per una serie di appuntamenti non solo per far conoscere il suo libro “INCONTRI”, bensì per sensibilizzare i cittadini ad essere parte attiva in questo suo progetto “Laura for Africa”.

Venerdì 10 alle 20 sarà ospite del Rotary di Cava (hotel Maiorino), il 13, lunedì alle 19 presso il Teatro Genovesi, via Sichelgaita, in un incontro coordinato dall’Associazione Soroptimist, il 14, ore 18 presso la sala conferenze Fondazione Filiberto Menna; proseguirà il 16 ore 18 a Cava (Comune) e il 19, ore 18 Vietri (Villa Comunale). Venerdì 17 alle ore 18 altro incontro nei locali di Villa Carrara a Salerno.

Domenica 19, alle ore 20 farà tappa all’Arbostella nel teatro F. Angrisano della Parrocchia Gesù Risorto.

Incontrerà anche le scolaresche del Liceo Sabatini e dell’Alberghiero “Virtuoso” nelle mattinate del 14 e 16.

NOTE BIOGRAFICHE

Laura Ephrikian è nata a Treviso, vicino Venezia crocevia di tutte le etnie e di tutte le razze. Madre milanese e padre metà Svevo e metà Armeno. Si definisce cittadina del mondo, con radici in oriente e in occidente, sentendosi perfettamente integrata in Italia dove vive e lavora. Il nonno armeno le diceva: “la tua patria è lì dove lavori”.Attrice, protagonista di commedie teatrali, film e sceneggiati televisivi, nonché mamma di due splendidi figli, Marianna e Marco,nati dal matrimoniocon Gianni Morandi, nonché nonna. Ha pubblicato altri due romanzi “Come l’olmo e l’edera” e “La vita non ha età”.

Ha dato vita all’iniziativa “Laura for Africa” con il coinvolgimento di tanti amici disposti ad aiutare i bimbi ed il popolo Africano.