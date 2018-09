Gli occhi lucidi, Maurizio Schettino presenta il suo libro venerdì 28 a Giffoni.

Continua ad avere consensi ed apprezzamenti il romanzo d’esordio di Maurizio Schettino, dal titolo “Gli Occhi Lucidi”, a quasi un anno dalla pubblicazione e a pochi mesi dalla prima ristampa, che continua il suo tour promozionale. Questa volta fa tappa nel comune del festival internazionale del cinema per ragazzi.

Infatti, venerdì 28 settembre, alle ore 10,30, presso l’Antica Ramiera di Giffoni Valle Piana, si terrà un nuovo incontro di presentazione del testo a firma del presentatore e speaker radiofonico. Al centro del romanzo, la vicenda di un giovane dei nostri giorni con le sue passioni, le ambizioni e le difficoltà di una vita che spesso costringe ad essere vittima di una situazione che non è quella a cui si aspira.

Questo e molto altro al centro della storia di Marco, all’interno di un racconto che potrebbe appartenere a chiunque, in cui vi sono tutti gli elementi di una quotidianità spesso difficile da affrontare, divisa tra un lavoro malpagato, le ossessioni di una famiglia e l’amore che sembra essere l’unica via d’uscita. Marco, però, dovrà fare i conti con una società generazionale votata sempre di più allo sballo e agli eccessi, che fa apprezzare solo in seguito, con “gli occhi lucidi”, ciò che si è perso.

Durante l’iniziativa, che gode del supporto del comune picentino, del Forum dei Giovani locale, con il patrocinio della Fondazione Giffoni, interverranno le figure istituzionali dell’amministrazione comunale, oltre ai componenti dell’organo giovanile e alcune delle classi dell’istituto tecnico “G.C.Glorioso” di Giffoni Valle Piana (Sa), con le quali vi sarà spazio per un confronto sui temi sociali, di spiccata attualità, affrontati nel romanzo.