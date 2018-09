Francesco il ribelle, Padre Enzo Fortunato presenta il suo libro nella “sua” Scala venerdì 7.

Verrà presentato venerdì 7 settembre alle 19.00 presso il Duomo di San Lorenzo a Scala l’ultimo libro di padre Enzo Fortunato “Francesco il ribelle” edito Mondadori. All’incontro parteciperanno, oltre all’autore, la giornalista Paola Saluzzi e l’artista Emilio Isgrò.

Il volume, giunto alla quarta edizione, risponde alla domanda sul perché tutti sono affascinati dalla figura di San Francesco, dalla sua vita e dalle sue azioni. In queste pagine si delineano i luo­ghi che Francesco ha visitato, i gesti e il linguaggio con cui ha formulato il suo messaggio, esplicitando la sua rivoluzione culturale. Francesco è l’uomo moderno, come moderna è la lingua che usa. L’attualità del pensiero e dell’azione del Santo di ieri sono le stesse di Papa Bergoglio oggi in un’epoca, la nostra, che non è tanto dissimile da quel medioevo.

La presentazione della nuova biografia del Santo di Assisi, con la prefazione del Segretario di Stato Va­ticano, Cardi­nale Pietro Parolin, avviene in occasione del pellegrinaggio della Regione Campania ad Assisi il prossimo 4 ottobre.

“Francesco il ribelle. Il linguaggio, i gesti e i luoghi di un uomo che ha segnato il corso della storia” Mondadori, 2018, 136 pp.