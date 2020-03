DiVini Libri, appuntamento con La città dei sangui di Francesco Passaro, giovedì 5 ad Eboli.

Il 5 marzo, alle ore 18:30, nella Biblioteca Comunale Simone Augelluzzi di Eboli, si

svolgerà il quinto appuntamento della 2^ Edizione DiVini Libri Chiacchierata con

l’Autore – Città di Eboli, rassegna letteraria ideata e curata da Raffaele Agresti e

Vincenzo Pietropinto, con il patrocinio del Comune di Eboli.

Sarà presentato il libro La città dei sangui di Francesco M. Passaro, edizione goWare. Il libro narra sia gli effetti dei cambiamenti che investono un quartiere di Napoli, l’Italia, in più di

quarant’anni, trasformando la famiglia Calascibetta e il loro legame, sia la nostalgia

della giovinezza e la melanconia della realtà, cercando di sciogliere i nodi di un lungo

conflitto.

Carla e Armando sono fratelli, ma si sono persi da tempo. Un libro misterioso li rimetterà drammaticamente l’uno davanti all’altro e questa volta non avranno vie di scampo. Intorno a loro si agita l’Italia, in cerca di riscatto alla vigilia della prima famiglia Arcobaleno.

L’amore per una ragazza darà a Carla la forza per rinascere, lottare, raccontare una storia fatta di gioie e dolori, di ricordi che tornano per farle del male o salvarla per sempre. All’evento prenderanno parte, oltre all’autore Francesco M. Passaro, il Sindaco di Eboli Massimo Cariello e l’Assessore alla Cultura del Comune di Eboli Angela Lamonica, i quali poteranno i saluti dell’amministrazione comunale, la giornalista Rossella Pisaturo, che introdurrà l’incontro, e il prof. Vincenzo Pietropinto, che chiacchiererà con l’autore. Saranno

presenti anche I Cantori di San Lorenzo e l’Associazione teatrale Educarteatrando,

che leggeranno brani del libro.

I Media Partner dell’evento, sono il Magazine del Turismo Letterario Luoghi d’Autore

e Radio Castelluccio 75. Al termine della serata l’azienda vinicola Coralluzzo, di

Montecorvino Pugliano, farà degustare i suoi eccellenti vini.