Viviamo il Territorio, sabato 6 e domenica 7 a Buonabitacolo.

Continua il lavoro di sinergia tra il Coordinamento Provinciale dei Forum dei Giovani della Provincia di Salerno e le realtà comunali presenti ed attive nella provincia di Salerno.

Il prossimo evento, dal titolo “Viviamo il Territorio”, avrà luogo a Buonabitacolo il 6 e 7 Ottobre, grazie alla collaborazione tra l’ente provinciale, il Forum dei Giovani di Buonabitacolo e l’Amministrazione Comunale della città. L’iniziativa gode della preziosa collaborazione di alcune realtà associative locali e del patrocinio morale di: Regione Campania, Provincia di Salerno, Forum Nazionale dei Giovani, Forum Regionale dei Giovani – Campania, Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Comunità Montana Vallo di Diano, Legambiente Campania Onlus e Comitato Provinciale di Salerno dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia.

Si tratta di una due giorni interamente dedicata alla condivisione della cultura del Forum dei Giovani e delle Politiche Giovanili, per approfondire meglio i temi legati all’Ambiente, alla Legalità e al Turismo, coadiuvati da esperti del settore e decision-makers.

Come ha dichiarato il sindaco Giancarlo Guercio: «Mi compiaccio col Coordinamento Provinciale dei Forum e con tutto il Forum di Buonabitacolo per il grande lavoro organizzativo svolto. Uno sforzo che sarà ripagato da tanti autorevoli ospiti che affronteranno con tanti giovani provenienti da ogni parte della provincia di Salerno temi impellenti e fondamentali per lo sviluppo dei nostri esclusivi luoghi. Provo orgoglio nel vedere che Buonabitacolo sarà sede di dibattito e dialogo incentivato dai giovani; vedo in ciò la riappropriazione di un territorio da parte di chi dovrà gestirlo e abitarlo.»

Dare la possibilità, anche alle realtà più piccole della Provincia, di poter realizzare un grande evento che coinvolga l’intero panorama delle politiche giovanili salernitane è una delle mission del Coordinamento.

Il Coordinatore del Forum dei Giovani di Buonabitacolo Pasquale Rinaldi commenta così: «A nome di tutto il Forum dei giovani di Buanabitacolo voglio esprimere la soddisfazione per aver ospitato un evento di tale portata. È un onore poter accogliere tanti giovani provenienti da diverse zone della provincia di Salerno per vivere una due giorni intensa di attività, che toccheranno temi così importanti grazie anche alla presenza di ospiti di grande competenza. Colgo l’occasione per estendere l’invito a tutti i giovani affinché possano partecipare e sfruttare l’occasione formativa».

L’evento si inserisce nel calendario delle attività in fase di elaborazione, che prova a non tralasciare nessuna macro-area, come avverrà per il prossimo Forum Day, assegnato ai Forum di Pagani e Sarno.

Il Presidente del Coordinamento Provinciale Giuseppe Rienzo aggiunge: «Dopo la prima edizione del Forum Day nella Certosa di Padula, il Coordinamento torna ad organizzare un evento nel Vallo di Diano. La scelta è nata per valorizzare un importante fermento giovanile e per portare avanti un intenso lavoro di squadra svolto negli ultimi anni, valorizzando le tante belle realtà presenti nella nostra provincia, portando avanti un lavoro didascalico che l’ente Forum rappresenta: rete, dialogo, partecipazione e condivisione sull’intero territorio provinciale sono le scelte vincenti su cui investire».

I tre tavoli tematici saranno presidiati dai membri del Direttivo Provinciale:

– Adriano Guida per Ambiente;

– Domenico Di Gaeta e Michele Villano per Turismo;

– Giuseppe Rienzo per Legalità.

A ciascun tavolo si aggiungono gli ospiti tecnici, come Raffaele Accetta – Presidente comunità montana, Sebastiano Tanzola – Consigliere dell’ordine degli avvocati di Lagonegro, Pietro d’Aniello – UNPLI Provincia di Salerno e tanti altri, ed i decision-makers, tra cui menzioniamo Tommaso Pellegrino – Presidente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Francesco Galtieri – Movimenta, Corrado Matera – Assessore Regionale allo Sviluppo e Promozione del Turismo.