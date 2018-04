Visita istituzionale alla nuova Scuola dell’Infanzia di Faiano lunedì 16.

Amministrazione Comunale e Ufficio Scolastico Regionale in visita istituzionale alla nuova Scuola dell’Infanzia di Faiano dell’Istituto Comprensivo “Amedeo Moscati”.

L’importante appuntamento è in programma lunedì 16 aprile, alle ore 10, al plesso di via degli Appennini.

Per l’occasione, il Sindaco Ernesto Sica, il Direttore Generale Usr Campania Luisa Franzese e il Dirigente Scolastico Sergio Di Martino, insieme all’architetto Angelo Verderosa, capogruppo dei progettisti e Direttore dei lavori, e all’architetto Deborah Napolitano, consulente artistico, incontreranno la stampa per rappresentare le peculiarità dell’importante opera realizzata dal Comune, che verrà inaugurata il prossimo 27 aprile, e illustrare gli obiettivi di una programmazione rivolta a consolidare il completamento di un grande ed efficiente polo scolastico che funge anche da punto di aggregazione socio-culturale per l’intero territorio.

“Una scuola per il futuro – afferma il Primo Cittadino Ernesto Sica – è la nuova Scuola dell’Infanzia di Faiano, un eccellente risultato dopo anni di impegno segnati da un travagliato iter amministrativo, pieno di ostacoli, conclusosi, però, con la realizzazione di una struttura tra le più avanzate e innovative della Regione Campania e d’Italia. Si sono superati tantissimi problemi e varie rescissioni contrattuali, è stata una fatica immensa, grazie alla quale, nonostante le difficoltà e le voci contrarie e malauguranti, si è dato vita a un’opera di straordinaria importanza per Faiano e per l’intera Comunità cittadina”.

“Sono onorato – aggiunge il Sindaco Sica – di poter procedere a breve, a nome dell’intera Amministrazione, all’inaugurazione di questa bellissima opera e tutti noi dobbiamo esserne orgogliosi; curiamola, perché essa è un punto centrale per le future generazioni. La nostra Città ha un sistema scolastico di riferimento per l’intera Regione, grazie a una proficua sinergia delle Scuole con l’Amministrazione, al lavoro e alla passione quotidiana di dirigenti, docenti e collaboratori, alla responsabilità dei genitori sempre vigili al buon funzionamento dei plessi, all’insegna di un grande lavoro di squadra, che garantisce ai più piccoli una crescita in piena serenità rispettandoli e amandoli”.