Via a Il tavolo del Borgo ad Albanella.

Ha preso il via mercoledì 11 aprile 2018, a Borgo San Cesareo – Albanella, “Il Tavolo del Borgo”. “Il Tavolo del Borgo” è la nuova iniziativa promossa dall’associazione di volontariato La Panchina di Albanella. Il primo appuntamento si è svolto mercoledì 11 aprile 2018, alle ore 17, presso la sede dell’Associazione La Panchina, a Borgo San Cesareo, con “Ago, Filo e Solidarietà”, alla direzione di questo laboratorio c’è la signora Anita, che, con l’ausilio di tante volontarie, appassionate di cucito e ricamo, ogni settimana daranno vita a nuove creazioni artigianali.

Il laboratorio è aperto a tutti gli appassionati di cucito e ricamo, la signora Anita e le volontarie saranno in sede, pronte ad accogliere nuove proposte. Ogni giovedì, invece, a partire dal 19 aprile 2018, alle ore 18, presso la sede dell’Associazione si terrà il laboratorio di disegno e riciclo “Ricre-Art”, a cura di Valentina Taurisano, artista diplomata all’Accademia delle Belle Arti e autrice del fumetto “A scuola con il cuore”. Infine, a partire dal 21 aprile 2018, ogni sabato alle ore 16:30, si darà il via al progetto “Un giardino per la Panchina”, laboratorio florovivaistico improntato sulla sistemazione dell’area antistante la sede associativa in piazza San Cesareo a Borgo San Cesareo.

“Il Tavolo del Borgo si presenta come un tavolo green per riscoprire il piacere di stare insieme nel rispetto della natura” – dichiara la Presidente dell’associazione La Panchina, Emilia Verderame.

L’iniziativa rientra nell’ambito dei MAP 2017 – Micro Azioni Progettuali promossi da Sodalis CSV Salerno. I laboratori sono assolutamente gratuiti e aperti a tutti, grandi e piccini, dai 6 ai 105 anni. Per info e adesioni il numero da contattare è il 3397424184 oppure sarà possibile inviare un messaggio alla pagina Facebook “Associazione La Panchina – Giornata per la Vita e per Vito” al seguente link: https://www.facebook.com/associazionelapanchinagiornataperlavitaepervito/?ref=bookmarks