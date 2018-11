Turismo extralberghiero, corso di aggiornamento a Cetara.

Si terrà lunedì 19 a Cetara, a partire dalle 15, presso la Sala polifunzionale “M.Benincasa”, un corso di aggiornamento gratuito per i gestori di bed and breakfast, affittacamere, case ed appartamenti per vacanze .

Promosso dall’Abbac, l’associazione regionale del comparto ricettivo extralberghiero in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, sarà il Sindaco Fortunato Della Monica, insieme all’Assessore al Turismo e alla Cultura Angela Speranza e al Presidente Abbac Agostino Ingenito ad accogliere i gestori ricettivi e gli aspiranti operatori che seguiranno diversi moduli di aggiornamento.

Dalla corretta apertura e gestione economica e fiscale di una struttura ricettiva professionale ed integrativa del reddito, alla presenza online con novità su channel manager e Booking engine, alle tutele legali e rapporti con i portali online oltre a controlli, sanzioni ed adempimenti con l’intervento dei responsabili Suap e Polizia Locale.

Tra gli argomenti, si discuterà anche della corretta modalità di gestione di una locazione breve e le novità dell’associazione con il progetto di rete extralberghiera.

“Si punta alla qualificazione del settore che rappresenta un segmento economico rilevante per il nostro territorio – dichiarano il Sindaco Della Monica e l’Assessore Angela Speranza –

“L’obiettivo è far cogliere tutte le opportunità per i nostri concittadini di svolgere attività turistiche sostenibili ed in grado di condividere un’economia diffusa”.

Arginare abusivismo ed improvvisazione e puntare ad una sinergia tra operatori ricettivi per garantire nuove occasioni di crescita, evitando speculazioni e mettendo a reddito le sinergie per il Presidente Abbac Agostino Ingenito.

“Il trend del turismo individuale è in crescita costante anche in Costiera Amalfitana, occorre lavorare per potenziare servizi e mobilità sostenibile per rispondere a queste nuove tendenze low cost ma che devono rispettare il territorio e garantire esperienze di vacanza sostenibile in linea con l’eccezionale valenza di un territorio che va tutelato e vissuto fuori da schemi di turistificazione e tipicizzando l’ospitalità”.