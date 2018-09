Tornano Le Notti dell’Ermice, da giovedì 6 a sabato 8 ad Eboli.

Programmata da giovedì 6 a sabato 8 settembre la quarta edizione de “Le Notti dell’Ermice” presso l’area naturale dell’Ermice. L’iniziativa è curata dalle Associazioni “I Briganti dell’Ermice” e “Jevule…Vico Vico”, in collaborazione con il Comune di Eboli. Si tratta dell’appuntamento che già negli anni scorsi ha richiamato migliaia di visitatori e curiosi per un’iniziativa che si sviluppa attraverso i temi dell’ambiente, della storia, della cultura e della riscoperta delle tradizioni più autentiche. «L’Ermice è anche la riscoperta di un luogo caro ai cittadini, entrato nell’immaginario e nel vissuto di tante generazioni di ebolitani – ricorda il sindaco, Massimo Cariello -. Un luogo che, attraverso un imponente intervento di riqualificazione, abbiamo bonificato e recuperato, restituendo agli ebolitani uno scorcio suggestivo ed una parte della storia di noi tutti». Tre giorni di appuntamenti, con un’offerta culturale e di luoghi capace di calamitare l’attenzione generale. Tra l’altro, sarà possibile partecipare ad una passeggiata nel centro storico di Eboli, percorrendo luoghi testimoni di storia, cultura e leggende, fino ad arrivare all’Ermice, dove si svolgerà la manifestazione. Nell’area in cui sarà ospitata la manifestazione, gli organizzatori offriranno un ventaglio di proposte, dalle mostre artistiche agli spettacoli e fino alla degustazione gastronomica. Attenzione anche agli aspetti della mobilità: dalle ore 19 sarà attivato un servizio navetta gratuito con partenza da piazza Tito Flavio Silvano, alle spalle del Municipio.