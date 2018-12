Torna il Maiori Music Festival Christmas, la III edizione da venerdì 7 alla Collegiata.

La terza edizione della rassegna del Maiori Music Festival Christmas si aprirà con il concerto inaugurale del 7 dicembre alla Chiesa della Collegiata di Santa Maria a Mare, inizio ore 19 “Concerto dell’Immacolata”, che vedrà insieme l’orchestra del Maiori Music Festival e il coro ”Ave Maris Stella”.

La manifestazione è una sorta di percorso musicale e artistico che mette insieme, sinergicamente, varie realtà culturali territoriali. L’orchestra, diretta dal M° Alexandre Cerdà Belda, e il coro “Ave Maris Stella”, diretto dal M° Yulia Zlydareva, eseguiranno un repertorio di musica sacra, (Canterbury Chorale – Jan Van Der Roost; A te Maria, madre mia – V. Anselmi; Venite exultemus – G. Di Bianco; Servire domino in laetitia – V. Anselmi; O magnum misterium – Tomàs Luis de Victoria; Ave Maria – Tomàs Luis de Victoria; Con amores la mia madre- Juan de Anchieta), che mette in risalto il concetto d’espressione musicale della pratica vocale e strumentale, una fusione di voci e sonorità che evocherà l’ atmosfera natalizia.

Durante la serata inaugurale sarà presentato il primo progetto discografico del Maiori Music Festival, “Opera Prima”, realizzato durante il corso per orchestra di Fiati e percussioni della III Edizione del Maiori Music Festival, diretto dal M° Alexandre Cerdà Belda, finalizzato proprio alla realizzazione di questo primo CD, registrato dal vivo. L’orchestra giovanile, nata in occasione della I edizione del Maiori Music festival, è composta da oltre 20 elementi provenienti dalla Costa d’Amalfi e dall’ambito regionale: Oboe, Giuseppe Ottomana; Flauti:Gloria Falcone, Michela Milano; Clarinetti: Salvatore Dell’Isola, Marta Imparato, Michele Caranese, Mariagrazia Proto, Aldo Buonocore; Sax: Gianluca Liberti; Valeria Di Gaeta, Alfonso Genetiempo, Simone Palumbo; Corni: Luca Carrano, Marzia Naclerio, Alessandro D’Urso; Tromba:Cristiano Zhang, Lorenzo Petrosino, Gabriella Fasullo; Tromboni: Fausto Torsiello; Tuba: Gianluca Colasanti; Percussioni: Marco Apicella, Sergio Esposito

Il Maiori Music Festival Christmas vedrà nuovi appuntamenti il 15 e il 16 dicembre con “Christmas in love”, Suite from the ballet “Romeo and Juliet” di Prokofiev&Christmas songs dove saranno protagonisti di nuovo l’Orchestra Maiori Music Festival e il corpo di ballo della scuola di danza “Dancing in the moonlight”.

Il 22 dicembre con “Suoni sotto l’albero” si esibiranno i bambini del Maiori Music Lab in collaborazione con il Centro Pro Arte di Piedimonte Matese e il Reghinna Animation Club.

Il Duo Divertissement, formato da Valentina Milite e Michele Barbarulo, con il concerto “Oltre il Natale”, (28 dicembre), allieterà il pubblico con il suono incantevole dell’arpa accompagnato dall’eleganza del flauto.

A chiudere la rassegna natalizia del MMF, il 3 gennaio nella Chiesa di San Francesco, sarà la straordinaria voce del soprano Colette Manciero accompagnata dal Wind Ensemble del Maiori Music Festival, in Happy New Year, un concerto per salutare il 2018 ed augurare un altro anno ricco di musica.

Si potrà chiedere il CD durante tutti i concerti, sul sito internet www.maiorimusicfestival.it, via email a info@maiorimusicfestival.it e sulla pagina Facebook Maiori Music Festival.