Sport e cultura, tutto pronto per i ‘Rocca Beach Games 2019’.

Parte la seconda edizione della kermesse “Rocca Beach Games”, si terra’ dall’ 1 al 28 luglio 2019.

Rocca Beach Games è un evento voluto fortemente, anche quest’anno, dall’Amministrazione guidata dal Sindaco Carmine Pagano, seguito minuziosamente dall’Assessore allo Sport, Spettacolo, Commercio e Politiche Giovanili Roberto Fabbricatore e dall’Assessore alla Cultura ed Istruzione Annabella Ferrentino. L’evento è curato dal Forum dei Giovani di Roccapiemonte e dall’Associazione Rocchese Cultura e Sport – ARX.

Alla presentazione il Sindaco Carmine Pagano, gli Assessori Roberto Fabbricatore e Annabella Ferrentino, Piero Pignataro, Vice Presidente Forum dei Giovani Roccapiemonte e Giuseppe Calvanese della Associazione ARX.

Oltre ai giovani dell’organizzazione, erano presenti anche i Consiglieri Comunali Valentina Galotto, Sabato Grimaldi, il presidente del Forum Vincenzo Grimaldi e il professor Carmine Calvanese.

“Una straordinaria occasione per fare sport, per socializzare, dando opportunita’ di divertimento ai giovani del posto ma non solo, in un periodo, quello estivo, durante il quale non tutti hanno la possibilita’ di andare in vacanza” ha dichiarato il Sindaco Carmine Pagano.

“Una occasione – ha aggiunto il Sindaco – quindi per vivere maggiormente Roccapiemonte attraverso diverse attivita’. La centralissima Piazza Zanardelli sarà trasformata in una grande arena dello sport, con un campetto in sabbia creato per l’occasione, altri eventi saranno realizzati nell’attigua Piazzetta Don Pompeo La Barca e nel nuovo campetto di calcio intitolato a Christian Campanile che sara’ inaugurato domenica 23 giugno”.

Gli assessori Fabbricatore e Ferrentino, all’unisono, hanno rilanciato “Ci sarà la possibilità di partecipare a tornei di beach volley, foot volley, calcetto, calcio balilla, briscola, burraco e playstation-fifa19 che e’ una delle novita’ di quest’anno. Dunque anche gli e-sports ma stando all’aperto, insieme agli altri, e non nel chiuso della propria abitazione. Molteplici chances per vivere l’estate a Roccapiemonte, a dimostrazione che questa Amministrazione continua ad organizzare manifestazioni per incentivare i cittadini alla partecipazione” hanno aggiunto gli Assessori Fabbricatore e Ferrentino.