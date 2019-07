Serata per MSF a Cetara venerdì 4.

Ogni giorno, nel mondo, migliaia di persone colpite da conflitti, epidemie, catastrofi naturali o escluse dall’assistenza sanitaria, sono curati da Medici Senza Frontiere. Al cuore dell’identità di questa organizzazione non governativa c’è l’impegno a essere indipendenti, neutrali e imparziali. Principi che hanno guidato ogni aspetto del lavoro di MSF – assistenza medico-umanitaria, logistica e testimonianza, fin da quando è stata fondata nel 1971. Sono 72 i paesi del mondo in cui Medici Senza Frontiere interviene, con più di 40.000 operatori umanitari. Oltre 10 milioni le visite mediche effettuate in un anno. I principi di imparzialità e neutralità non sono per MSF sinonimo di silenzio. Gli operatori umanitari di questa Organizzazione, infatti, cercano di accendere i riflettori sui bisogni e sulle sofferenze dimenticate delle persone, quando l’accesso alle cure mediche salva-vita viene ostacolato, quando le strutture mediche sono a rischio, quando le crisi sono dimenticate o quando gli aiuti umanitari sono inadeguati o sovradimensionati.

Nella XIII edizione, dedicata alla lotta contro il razzismo e la xenofobia, Festa del Libro in Mediterraneo assegnerà il secondo dei due Premi inpace 2019 a Medici Senza Frontiere Italia giovedì 4 luglio nella Piazza San Francesco a Cetara. Il prestigioso riconoscimento è rivolto a tutti quegli "operatori di pace" che, nel nostro Paese, lavorano, a volte nel più assordante silenzio, a costruire ponti di fratellanza ed uguaglianza tra i popoli, per cercare di far cessare le guerre e riaffermare i diritti dell'uomo. E così dopo l'Associazione "Rondine" Cittadella della Pace di Arezzo nel 2015, l'AGESCI Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani nel 2016, Amnesty International Italia nel 2017, l'UNICEF Italia nel 2018, e la Croce Rossa Italiana nel giugno 2019, sarà Gabriele Eminente, direttore generale di Medici Senza Frontiere Italia, a ritirare il Premio, opera in maiolica realizzata dal maestro ceramista Nicola Campanile di Vietri sul Mare.

““Ricevere il Premio inpace 2019 è un onore per noi. Rappresenta un importante riconoscimento del nostro intervento medico-umanitario sul campo, per fornire assistenza e cure mediche alle persone vittime di conflitti, epidemie e catastrofi naturali, ma premia anche il nostro impegno nella testimonianza e sensibilizzazione per riportare l’attenzione sulle crisi dimenticate e sui tanti casi di esclusione a cure e diritti cui assistiamo negli oltre 70 paesi in cui operiamo”dichiara Gabriele Eminente, direttore generale di Medici Senza Frontiere (MSF).

La consegna del riconoscimento nell'ambito dell'iniziativa "100 Poeti e Poetesse contro il Razzismo e la Xenofobia" che si snoderà, a partire dalle ore 18.00, a Cetara tra la Sala polifunzionale "Mario Benincasa", la Piazza San Francesco, dove alle 20.30 sarà infatti premiata MSF Italia, e la Torre Vicereale. La lunga "maratona" di poeti e poetesse provenienti da ogni parte d'Italia, con il patrocinio del Comune costiero, la collaborazione di MReditori e della Pro Loco di Cetara, si concluderà alle ore 23.00.

Le sottolineature vocali del cantautore Mino Remoli accompagneranno l'intera serata, condotta da Alfonso Bottone, direttore organizzativo.

La XIII edizione di Festa del Libro in Mediterraneo si snoderà lungo le più incantevoli e suggestive location della Costa d'Amalfi (Praiano, Furore, Conca dei Marini, Amalfi, Atrani, Minori, Maiori, Tramonti, Cetara), ma anche tra le città di Salerno, Cava de' Tirreni, Nocera Superiore ed Inferiore, fino al 14 Luglio 2019, con il patrocinio della Commissione Europea, di UNICEF Italia, de I Borghi più Belli d'Italia, del Touring Club Salerno, dell'UNPLI provinciale Salerno, del Distretto Turistico Costa d'Amalfi, e gli auspici del Centro per il libro e la lettura del Ministero per i beni e le attività culturali.

