Sele d’Oro, si inizia con gli itinerari di Exempla sabato 11 a Caposele.

Il territorio si fa storie con Exempla, l’itinerario tra cibo, cultura e tradizioni che introduce e avvicina alla XXXIV edizione del Premio Sele d’Oro Mezzogiorno (in programma a Oliveto Citra dal 6 al 15 settembre). La prima parte del Premio, quella itinerante, si terrà da sabato 11 agosto a giovedì 23 agosto e, come ogni anno, interesserà tutta la Valle del Sele.

La manifestazione – organizzata dal Comune di Oliveto Citra in partenariato con i Comuni di Caposele, Calabritto, Senerchia, Campagna, Laviano e Valva, nonché con il contributo dell’Ente Premio Sele d’Oro Onlus – è finanziata dal POC Campania 2014-2020, Linea strategica 2.4 ‘Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura’.

Sette tappe, quelle di Exempla, pensate per valorizzare il territorio attraverso la riscoperta dei suoi beni storici, architettonici e naturalistici, nonché attraverso la promozione delle tipicità locali. Ogni data del tour si svolgerà attraverso due momenti diversi: Luoghi narranti, visite guidate (fissate per ogni tappa alle ore 17) per i beni storici e architettonici dei Comuni della Valle del Sele; Melodie dal Borgo, concerti di artisti che, con la loro musica, arricchiscono la fruizione del territorio (in programma alle ore 21.30). In tutti i Comuni dell’itinerario, inoltre, grazie all’iniziativa “Sapori in scena. Tracce contadine nella Valle del Sele”, gli esercizi di ristorazione faranno conoscere e degustare menù a base di prodotti tipici del territorio.

Si parte sabato 11 agosto da Caposele con la visita alla piazza e alla chiesa della Madonna della Sanità e, in serata, con il concerto di Enzo Grangnaniello. Il 13 agosto, a Senerchia, passeggiata per il borgo di Senerchia Vecchia e per l’Oasi WWF ‘Valle della Caccia’; a seguire, Nello Daniele e, special guest, Tony Cercola. Il 14 agosto, a Calabritto, tour al Castello longobardo di Quaglietta e, per Melodie dal Borgo, in scena James Senese e Napoli Centrale. A Ferragosto Exempla fa tappa a Campagna con la visita al borgo antico e al ‘Museo-Itinerario della Memoria e della Pace’; a seguire, il concerto della NCCP, Nuova Compagnia Di Canto Popolare. Il 17 agosto è la volta di Laviano e della riscoperta del Castello medievale e della sua ‘Leggenda della 366esima stanza’; in serata, concerto degli Audio 2. Il 18 agosto tappa a Valva, visita a Villa d’Ayala e concerto dei Neri Per Caso. Il 23 agosto Exempla torna a Caposele con Jazz & Wine dopo una nuova visita alla piazza e alla chiesa della Madonna della Sanità. Le sette tappe di Exempla preparano alla XXXIV edizione del Premio Sele d’Oro Mezzogiorno, in programma a Oliveto Citra dal 6-15 settembre, a alla consueta serata di gala e cerimonia di chiusura, Mediterranei.

“Come ogni anno, la dieci giorni del Premio Sele d’Oro Mezzogiorno è preceduta da un viaggio alla scoperta di cultura, tradizioni e bellezze paesaggistiche e architettoniche della Valle del Sele – spiega il sindaco di Oliveto Citra, Mino Pignata – Un modo per fare rete tra i Comuni del comprensorio nell’ottica di una politica di area vasta che non può che fare bene allo sviluppo e alla promozione dell’intero territorio”.