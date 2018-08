Rifiuti, nuova ordinanza del Sindaco di Pontecagnano.

Ancora provvedimenti a Pontecagnano sul fronte dei rifiuti.

Nella mattinata di ieri è stata, infatti, prodotta una nuova ordinanza (n. 35 del 30 agosto), in cui il Sindaco Giuseppe Lanzara ha confermato e prorogato quella del 16 luglio (n. 25), in cui veniva chiarito che:

la frazione secca/indifferenziata dovrà essere conferita nel solo giorno del lunedì dalle ore 20.00 alle ore 24.00 con le medesime modalità di utilizzo dei sacchetti trasparenti e di collocazione in prossimità delle abitazioni;

dovrà essere conferita nel solo giorno del con le medesime modalità di utilizzo dei sacchetti trasparenti e di collocazione in prossimità delle abitazioni; la frazione umida dovrà essere conferita nei giorni di martedì, giovedì e domenica.

E’ confermata la previsione sanzionatoria nella pena pecuniaria da 25,00 a 250,00 euro.

Sull’argomento il Sindaco Giuseppe Lanzara ha asserito:

“Sono giorni difficili, che ci vedono esposti in prima linea per il ripristino di un servizio fondamentale, atto a garantire le migliori condizioni di pulizia, igiene e decoro, nel nostro territorio. Certo non è una battaglia facile: istituzioni e cittadini sanno bene quanti ostacoli dobbiamo quotidianamente fronteggiare per risolvere problemi che non dipendono da noi. Tuttavia mi preme ribadire che ci stiamo prodigando oltremisura per riuscire nel progetto di ritornare in una condizione di normalità. Ringrazio quanti si stanno impegnando con noi, compresi i residenti delle varie zone che, con segnalazioni e denunce, rendono il nostro compito di ripristinare un sistema improntato sul rispetto delle regole non più un’utopia ma una realtà”.