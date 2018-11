Protezione Civile, esercitazione ad Eboli sabato 24 e domenica 25.

Farà tappa ad Eboli l’esercitazione regionale dei Nuclei Comunali di Protezione Civile. Il test esercitativo 2018, previsto per sabato 24 e domenica 25 novembre, ha trovato ampia collaborazione nell’Amministrazione comunale ed il territorio, strategicamente favorevole alle esigenze esercitative, sarà teatro di una spettacolare esercitazione dei Nuclei Comunali di Protezione Civile di Eboli, Cercola, Sant’Anastasia, Massa di Somma, Pomigliano D’Arco, Battipaglia, Bellizzi, Contursi terme, Campagna, Olevano sul Tusciano e Laviano.

«Abbiamo messo a disposizione il Palasele e le aree del territorio su cui l’esercitazione si realizzerà – sottolinea il sindaco, Massimo Cariello -. L’attenzione per la sicurezza del territorio e dei cittadini passa anche attraverso la preparazione dei volontari della Protezione Civile e su questo aspetto manteniamo alta la nostra attenzione». Eboli metterà a disposizione tre location per consentire una formazione specializzata ai volontari dei nuclei comunali, avviando anche un più stretto rapporto con i vertici della Protezione Civile regionale. «Ci saranno tre diversi momenti di esercitazione – spiega l’assessore Anna Senatore -. Al Palasele sarà allestito il campo base, con sala radio, area comunicazione, segreteria amministrativa e le cucine. Nella zona della traversa fluviale sul fiume Sele è prevista l’esercitazione di tipo idrogeologico, con addestramento in caso di esondazioni. Infine, nell’area di Monti di Eboli, sarà effettuata un’importante esercitazione per i casi di persone disperse. Siamo soddisfatti di ospitare questo appuntamento regionale, frutto di una concertazione e della reciproca disponibilità della Protezione Civile e dell’Amministrazione comunale».