Programma di prevenzione oncologica del Comune di Mercato San Severino.

Nell’ambito dell’attività di programmazione relative all’assessorato di competenza, il delegato alle politiche sociali, Giuseppe Albano, con il supporto della vice Presidente del Consiglio Comunale Eliana Landi ed in collaborazione con l’Osservatorio comunale per la tutela e salute del cittadino e con le associazioni che si occupano di prevenzione, ha promosso un programma di attività finalizzate alla prevenzione e tutela della salute.

“Si inizia” – spiega ALBANO – “mercoledì 10 aprile, dalle ore 15, con l’Amos di Montoro che si dedicherà allo screening senologico; le visite verranno effettuate presso il Centro Sociale di Mercato San Severino “Marco Biagi”. Si prosegue sabato 18 maggio (dalle ore 9 e sempre presso il Centro Sociale) con la giornata di prevenzione dell’udito, che avrà luogo successivamente anche in tre frazioni. Quindi, con l’Amdos di Banzano altre otto giornate di prevenzione (aprile, maggio e giugno), presso il Centro Sociale di Mercato San Severino, i cui argomenti sono in via di definizione”

“Ringrazio” – prosegue albano –“la consigliera Eliana Landi, vicepresidente del Consiglio Comunale –“per il grande contributo e la collaborazione nell’organizzazione della programmazione delle attività. E’ proprio il lavoro di programmazione che permette di raggiungere obiettivi importanti ed offrire servizi alla nostra comunità. È, infatti, la prima volta che nella nostra Città viene promosso un programma di iniziative per la prevenzione così ampio ed articolato”

“Siamo soddisfatti del lavoro svolto” – aggiunge la consigliera comunale Eliana Landi – “E’ un’atto dovuto verso i nostri cittadini, poichè il ruolo dell’amministratore è quello di lavorare nell’interesse della comunità, raccogliere le esigenze e risolvere nei limiti del possibile”.