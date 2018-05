Progetto Cuore a Pontecagnano, inagurazione colonnina salvavita a Palazzo di Città venerdì 4.

Una colonnina salvavita nel piazzale di Palazzo di Città al servizio di tutti i cittadini.

La cerimonia di inaugurazione è in programma domani, venerdì 4 maggio 2018, alle ore 10.30 in via Alfani.

L’importante iniziativa, dedicata alla memoria di Domenico Landi, già Presidente della Consulta Comunale degli Anziani, rientra nell’ambito del “Progetto Cuore” grazie al protocollo d’intesa sottoscritto dal Sindaco Ernesto Sica con l’Associazione “Angeli del Cuore onlus” guidata dal Presidente Carmine Camicia, Consigliere del Comune di Perugia.

All’evento, insieme all’Amministrazione, prenderanno parte i referenti di “Angeli del Cuore onlus” Francesco Camicia e Adolfo Stellato, che cureranno anche la formazione dei dipendenti comunali per l’utilizzo del defibrillatore, e i familiari del compianto Domenico Landi.

A seguito del programma “Pontecagnano Faiano Città Cardioprotetta” sono già state attivate colonnine salvavita presso la Farmacia Comunale in località Sant’Antonio e nell’area esterna dell’ufficio postale di Faiano.

L’obiettivo è di estendere il progetto a tutto il territorio comunale a tutela della salute dell’intera Comunità.