Primavera in Tandem e Giro Rosa della Campania, bicicletta protagonista a Mercato san Severino.

Prenderà il via il 22 Aprile a Mercato San Severino l’iniziativa Primavera in Tandem.

Primavera in Tandem nasce grazie alla Fondazione Casamica, Legambiente Campania e Adiconsum Salerno, è uno dei 6 appuntamenti del progetto Ciclofficina Solidale finanziato da Fondazione “CON IL SUD” e patrocinato dall’Amministrazione Comunale per la neonata “Ciclofficina” nel centro di Mercato S. Severino.

Grazie alla Ciclofficina solidale, la città avrà a disposizione tante biciclette rigenerate per combattere inquinamento, caos, rumore, per reinventare la mobilità cittadina e promuovere la bicicletta come mezzo alternativo.

Alle ore 10.00 ci sarà l’inaugurazione della prima postazione di “bike sharing” presso la sede della Ciclofficina in Via Nazario Sauro 13/1. Per l’occasione un tratto del Corso Diaz sarà chiuso al traffico. Si potranno, quindi, utilizzare le proprie bici oppure usufruire gratuitamente del servizio bike sharing e tandem per percorrere il centro cittadino in piena tranquillità e relax.

L’intera manifestazione si svolgerà dalle 10,00 alle 17,00 e prevederà, inoltre, animazione ed intrattenimenti a premi per bambini, con l’allestimento di 2 punti informativi lungo il corso, e di un momento istituzionale in cui Ciclofficina Solidale donerà al Comune due stalli per le bici.

La ciclofficina, situata nel centro di Mercato S. Severino è stata concepita come un laboratorio educativo-riabilitativo in cui la cui la ciclo-meccanica è anche un’attività formativa tecnico professionale per l’inserimento socio-lavorativo dei soggetti con disagio psichico.

Il Giro della Campania in Rosa, gara nazionale a tappe per donne Elite-Open, fa tappa a Mercato S. Severino il 21 aprile.

“Siamo orgogliosi di ospitare l’evento – ha dichiarato l’assessore allo Sport, Giuseppe Albano – e ringraziamo gli organizzatori per avere coinvolto la nostra Città in un’avventura sportiva di grande rilievo. L’Amministrazione Comunale ha accolto con entusiasmo la proposta e si è attivata per ospitare al meglio la gara.”

“Ci scusiamo con i cittadini – ha proseguito Albano – per alcuni disagi alla viabilità e per il mancato svolgimento della fiera settimanale, difficoltà comprensibili per il positivo svolgersi dell’evento”.

Il programma di questa che è la seconda tappa del Giro della Campania in Rosa, prevede il raduno e la presentazione delle squadre in piazza E. Imperio, alle ore 11,30, la partenza dal Corso Diaz alle ore 13,00 seguendo, per quattro giri, il percorso: Mercato S. Severino, Bracigliano, Siano, Castel San Giorgio, Mercato S. Severino, Fisciano; l’arrivo alle ore 16,00 al Corso Diaz e a seguire la premiazione in piazza E. Imperio.

Il Giro della Campania in Rosa, giunto alla quarta edizione, si svolge dal 20 al 22 aprile prossimi: la corsa prevede tre tappe e la classifica generale viene stilata a punti in base ai piazzamenti senza tenere conto dei distacchi.

La prima tappa è una cronoscalata di 6.5 chilometri con partenza dal centro di Amalfi e arrivo ai 369 metri di Ravello. Il giorno successivo si corre a Mercato S. Severino. Si conclude con l’abituale tappa di Caivano, in provincia di Napoli.

“La nostra Città – conclude l’assessore Albano – è molto attenta allo sport in tutte le sue discipline e vanta campioni che continuano a portare in alto il nome di Mercato S. Severino. In questo contesto di promozione e di crescita sportiva, accogliamo con particolare soddisfazione ed orgoglio la gara ciclistica”.