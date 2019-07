Presentazione nuovo sito istituzionale del Comune di Mercato San Severino venerdì 5.

Nuovo, semplice, leggibile anche dagli smartphone, coerente con le linee guida di design dell’Agenzia per l’Italia Digitale per i siti web delle pubbliche amministrazioni.

Si sta completando la diffusione della nuova veste grafica e sostanziale del sito del Comune di Mercato S. Severino, nel quale si troveranno raggruppati i contenuti in quattro sezioni principali, denominate “L’Amministrazione”, che comprende le informazioni generali, le informazioni istituzionali su Sindaco, Giunta, Consiglio comunale e la parte relativa alla Trasparenza, “Uffici e Servizi” che comprende l’organigramma dell’Ente, i servizi erogati e il menù dei servizi web (di prossima attivazione),“Vivere il Comune”, che presenta la città dal punto di vista culturale, turistico e della mobilità, e “Le Aree tematiche”, cioè gli argomenti di cui si occupa il Comune, organizzati in modo omogeneo.

La caratteristica principale del nuovo sito è la fruibilità: il sito si adatta alle dimensioni dello schermo da cui si naviga, risultando perfettamente adattabile al computer, al tablet, allo smartphone. Non solo, il sito rispetta anche i requisiti di accessibilità.

La seconda caratteristica è la semplicità, nella home page ogni informazione presente è ordinata secondo una precisa gerarchia: il menù dei servizi, le notizie in evidenza, gli Eventi del Comune, la mappa relativa al territorio comunale, il roller fotografico che raggruppa le foto del Comune, i link utili in evidenza ed infine la parte riguardante i dati relativi all’Ente.

Il lavoro di ridefinizione del portale istituzionale è stato fatto con attenzione e impegno, con l’obiettivo non solo di allinearci alle linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale ma anche e soprattutto per offrire agli utenti la possibilità di usufruire di un sito di più semplice consultazione, per avvicinare la pubblica amministrazione ai cittadini e rendere il tutto più fruibile anche attraverso una veste grafica più accattivante e attrattiva per gli utenti di internet – spiega il Sindaco Antonio Somma – che in questi mesi di lavoro ha seguito con attenzione le attività.