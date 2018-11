Premio Ezio Falcone dedicato alla Colatura di Alici di Cetara.

Ritorna a Cetara il premio “Ezio Falcone”, l’avvincente sfida ai fornelli, tra cultura e tradizione, per gli appassionati della colatura di alici. Il contest gastronomico, nato in onore dello storico Ezio Falcone, che ha rivolto il suo studio all’enogastronomia della Costiera Amalfitana, si terrà a Cetara, sabato 1 dicembre alle ore 12, presso l’Hotel Cetus.

Giunta alla sua VII edizione, la gara è aperta ai foodblogger, giornalisti ed amanti dell’arte culinaria tradizionale, al fine di promuovere e valorizzare gli innumerevoli usi della colatura da servire in tavola, dai piatti più semplici, fino alle pietanze gourmet. “La colatura: mare nostrum in un piatto” è il tema di quest’anno, scelto per la preparazione delle ricette. Sarà una sfida che si espliciterà attraverso l’elaborazione di un piatto capace di abbinare le risorse del mare ai prodotti agricoli, ricchi di sapore, colori e varietà, scandite al ritmo della freschezza di stagione.

I 10 partecipanti selezionati dovranno dimostrare che la cucina del territorio, autentica e rispettosa dell’ambiente, può essere la protagonista di una dieta sana e, naturalmente, gustosa.

Dopo aver scelto gli alimenti da cuocere, i concorrenti potranno creare le loro ricette, restando legati alla tradizione o allargandosi verso nuovi confini, tramite l’utilizzo di tecniche di cucina antiche, moderne o innovative.

COME PARTECIPARE:

Il modulo d’iscrizione può essere scaricato dal sito www.cetaraturistica.it oppure può essere richiesto all’indirizzo colaturadialicidicetara@gmail.com; la domanda di partecipazione, con le ricette, dovrà essere inviata allo stesso indirizzo, entro e non oltre il 20 novembre. Il concorso è gratuito.

Le ricette saranno valutate secondo i seguenti criteri: ingredienti scelti (prodotti del territorio o slow food), complessità di preparazione, piacevolezza del gusto, accuratezza ed esaltazione del sapore.

La commissione giudicatrice sarà composta da chef stellati e da esperti del settore, che conferiranno premi per creatività e innovazione.

Cenni: A vincere la scorsa edizione Emmanuele Ferroro, con la ricetta “Linguine all’amalfitana 2.0”, aggiudicandosi la contesa, tra i 10 agguerriti partecipanti.

Per ulteriori informazioni:

Comune di Cetara / Assessore Turismo e Cultura Angela Speranza – 089262911