Arriva alla 10°edizione il concorso nazionale di poesia dedicato a Michele Buonocore, l’indimenticato vigile urbano con la passione per l’arte e la poesia scomparso prematuramente nel 2008.

Il concorso, organizzato dall’Associazione Mikibu e dal Comune di Atrani, quest’anno ha come tema IL TEMPO e scade il 25 ottobre.



Per i vincitori delle due sezioni in cui è articolato il Premio (italiano e vernacolo) previsti cena e pernottamento per due persone ad Atrani.

